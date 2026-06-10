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每年的6月21日是「國際瑜珈日」。這個節日起源於印度總理莫迪（Narendra Modi）在聯合國大會上的倡議，並將日期訂於接近北半球夏至的6月21日。在瑜珈傳統中，夏至被視為具有特殊意義的時節，也象徵著身心覺察與自我探索的開始。國際瑜珈日的誕生，並非鼓勵人們追求高難度動作或完美體位，而是提醒大家在忙碌的生活節奏中，留給自己一段與身體相處的時間。透過呼吸、伸展與專注，重新感受身心的連結，找回片刻的平靜與自在。現代人長期面對工作、生活與資訊帶來的多重壓力，適度運動與放鬆已成為維持身心健康的重要習慣。在這個特別的日子裡，不一定要走進專業教室，也不需要準備繁複器材，只要鋪上一張瑜珈墊，就能在家展開一段舒緩身心的運動時光。許多人想開始瑜珈或居家伸展，卻常因器材價格而遲遲無法踏出第一步。事實上，建立運動習慣往往從降低入門難度開始。台灣運動品牌「Tumaz月熊」秉持讓運動更貼近日常的理念，推出兼具高CP值與質感的運動、瑜珈器材，希望透過合理價格與專業品質，陪伴更多人輕鬆開啟運動生活，讓伸展、放鬆與自我照顧成為日常的一部分。工欲善其事，必先利其器。對於剛接觸瑜珈或伸展運動的新手而言，選擇合適的運動墊是建立良好體驗的重要一步。「6mm雙色TPE瑜珈墊」與「10mm NBR皮拉提斯墊」皆是相當適合入門的選擇，兼顧舒適度與支撐性，能提供良好的緩衝與穩定表現。若有更高的止滑需求，也可選擇PU天然橡膠瑜珈墊或搭配瑜珈鋪巾使用，依照不同練習習慣找到最適合自己的配置。為迎接6月21日國際瑜珈日，Tumaz月熊提前推出「618快樂購物節」優惠活動，希望陪伴更多人以輕鬆無負擔的方式開啟運動生活：活動時間6/1-6/18一、全站5折起：精選運動墊、瑜珈輔具與熱門健身用品限時優惠。二、滿額現折：消費滿1,200元現折120元。三、滿額贈禮：消費滿2,000元贈送筋膜球組。此外，加入新會員還可獲得50點會員紅利。趁著國際瑜珈日的到來，不妨從一次伸展、一張瑜珈墊開始，為自己保留一段放鬆身心的時光，在忙碌的日常中找回更自在的生活節奏。