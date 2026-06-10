為了防止女性在電車內遭遇「電車痴漢」騷擾，日本警方在六月大力推廣一款打擊痴漢的App，這款App能讓被騷擾的女子一鍵通報，讓旁人能夠知道有人正在被騷擾。
根據NHK與日本新聞網報導，東京都目黑區一處車站前舉辦宣導活動，由警察與高中生共同呼籲民眾使用一款防範痴漢的安全防護應用程式安全防護應用程式「Digi Police（デジポリス）」。目黑警察署也向痴漢宣戰，強調要根除所有騷擾犯罪。
報導提到，這款App具備一鍵顯示求助訊息的功能，使用者只需輕觸螢幕，即可在手機畫面上顯示「我是痴漢受害者，請幫助我」等文字。此外，考量到周遭民眾也可能使用該功能協助他人，App內還提供「您是否正遭受痴漢騷擾？」等訊息，方便旁人向疑似受害者主動確認情況。
一名參加活動的高三女學生表示：「如果自己真的遇到痴漢騷擾，我想我可能無法當場大聲求救。因此我希望能善用這個APP，也想推薦給朋友們使用。」
隨著夏季臨近，人們穿著更輕薄的衣服，性騷擾事件的數量往往會增加，根據東京警視廳統計，去年東京都因性騷擾被逮捕的人員共有667人，70%是在電車上發生的性騷擾事件。
日本警視廳將6月1日到15日訂為「痴漢對策強化期」，在這段期間於東京都各大車站進行宣導，並邀請女學生以及企業職員加入推廣活動，呼籲大家一起下載這款防治痴漢App。
這款應用程式可列出所在地區的犯罪統計數據，並提供「防猥褻功能」、「安全警報功能」、「通知功能」、「巡邏監控和預防犯罪功能」和「區域通知功能」。
可以透過螢幕顯示或語音留言尋求協助。如果在列車上或其他地方看到有人遭受性騷擾，即使受害者沒有開口說話，也可以向他們展示你的智慧型手機螢幕，以確認他們是否需要幫助。
透過使用智慧型手機和其他裝置的位置資訊功能，可以將目前位置、訊息和其他資訊通知其他曾註冊過這款App的人，告知當下地點。地圖也顯示了過去一個月內可疑人員的資訊，並按地區用顏色進行了編號，若進入了兒童被陌生人接近、和性騷擾等事件反覆發生的區域時，將會收到通知。
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報導提到，這款App具備一鍵顯示求助訊息的功能，使用者只需輕觸螢幕，即可在手機畫面上顯示「我是痴漢受害者，請幫助我」等文字。此外，考量到周遭民眾也可能使用該功能協助他人，App內還提供「您是否正遭受痴漢騷擾？」等訊息，方便旁人向疑似受害者主動確認情況。
一名參加活動的高三女學生表示：「如果自己真的遇到痴漢騷擾，我想我可能無法當場大聲求救。因此我希望能善用這個APP，也想推薦給朋友們使用。」
隨著夏季臨近，人們穿著更輕薄的衣服，性騷擾事件的數量往往會增加，根據東京警視廳統計，去年東京都因性騷擾被逮捕的人員共有667人，70%是在電車上發生的性騷擾事件。
這款應用程式可列出所在地區的犯罪統計數據，並提供「防猥褻功能」、「安全警報功能」、「通知功能」、「巡邏監控和預防犯罪功能」和「區域通知功能」。
可以透過螢幕顯示或語音留言尋求協助。如果在列車上或其他地方看到有人遭受性騷擾，即使受害者沒有開口說話，也可以向他們展示你的智慧型手機螢幕，以確認他們是否需要幫助。
透過使用智慧型手機和其他裝置的位置資訊功能，可以將目前位置、訊息和其他資訊通知其他曾註冊過這款App的人，告知當下地點。地圖也顯示了過去一個月內可疑人員的資訊，並按地區用顏色進行了編號，若進入了兒童被陌生人接近、和性騷擾等事件反覆發生的區域時，將會收到通知。