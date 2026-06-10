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美喆-KY今（10）日開臨時董事會，通過辦理以庫藏股買回計畫，預計以自有資金買回，買回區間為10.89元至24.23元，股價低於下限仍會持續買回，預計買回1000張；執行期間為6月10日至8月9日。美喆-KY今日收盤價15.45元。美喆-KY考量營運體質、資產價值與中長期成長前景的肯定，董事會決議買回庫藏股。美喆-KY指出，每股淨值仍有38.24元，但股價已低於每股淨值水準，未能充分反映公司既有營運基礎、全球產能布局及未來發展潛力。此外，從內部人持股變化觀察，全體董監事持股合計數達22,355張，較2025年初的19,032張持續增加，顯示經營團隊與主要內部人對公司未來營運發展仍具信心。美喆-KY表示，北美及歐洲客戶下單力道已逐步回升，也積極掌握北美地區大型品牌客戶與區域經銷商新客戶的業務承接進度；隨後續新客戶訂單逐步挹注，有助於提升台南新廠產能利用率，並創造未來營運新成長動能。未來將持續強化SPC產品升級、輕量化新品認證、新客戶開發及生產效率改善，並透過靈活產銷調度與市場布局優化，以期推動未來營運表現回升。