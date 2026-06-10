現在正值畢業季，民眾黨「小草女神」劉芩妤今天在臉書大方曬出自己的小學畢業照，自爆從小就是「高頭大馬」的熟齡系代表，不只國小畢業時身高飆到160公分，連放學去買晚餐，都被店家老闆問「剛下班喔？」讓她哭笑不得。勇氣十足的她笑說，既然敢公開，就不怕大家笑，意外掀起熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獲台灣民眾黨提名參選台中市西屯區市議員的劉芩妤，今天翻出珍藏多年的畢業紀念冊，坦言看到當年那張「營養壯壯版」的自己，格外有紀念價值。她透露小時候身形高大又比較成熟，常被誤認年紀比實際大很多，現在回頭看，反而成了最有趣的童年回憶。

▲現在的劉芩妤，很難讓人與當年既黑且壯的小學生聯想在一起。（圖／翻攝劉芩妤臉書，2026.06.10）
▲現在的劉芩妤，很難讓人與當年既黑且壯的小學生聯想在一起。（圖／翻攝劉芩妤臉書，2026.06.10）
網友笑翻敲碗：當選就直播卸妝

超齡畢業照曝光後，引來網友暴動留言。同為市黨部發言人的吳皇昇忍不住虧她「選舉果然讓人更有勇氣」，網友紛紛笑稱「這根本黑歷史」、「女大十八變不是神話」、「是不是偷偷去韓國」？甚至還有人敲碗，如果能當選議員，希望她直播卸妝。

劉芩妤大方回應，強調自己從來沒有「修修臉」，目前外型完全是「原版出廠」，只是小學時期比較圓潤。至於網友敲碗的卸妝直播，她笑稱可能會讓大家失望，「我自認帶妝跟素顏的差異沒有很大耶！」


更多「2026九合一」相關新聞。

相關新聞

小草女神玩過頭？外送員「放水」影片引遐想　劉芩妤回應了

機車男最無辜！小草女神看辣椒水事件：惡意獵巫造謠者應道歉

反開放印度移工3萬人連署！小草女神轟：人民有疑慮政府就扣帽子

收割小草？上凱道前加價購200元阿館便當　小草女神喊心安理得

顏幸如編輯記者

喜歡聽、喜歡看、喜歡寫、喜歡從他人思辨脈絡汲取智慧結晶，凝煉出自己的觀點。在一個沒人能置身事外的時代，天天於公共議題領域分辨各種似是而非的訊息、釐清事件真實樣貌，砌磚成牆。誠實面對新聞本質、限制、倫理...