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▲現在的劉芩妤，很難讓人與當年既黑且壯的小學生聯想在一起。（圖／翻攝劉芩妤臉書，2026.06.10）

網友笑翻敲碗：當選就直播卸妝

現在正值畢業季，民眾黨「小草女神」劉芩妤今天在臉書大方曬出自己的小學畢業照，自爆從小就是「高頭大馬」的熟齡系代表，不只國小畢業時身高飆到160公分，連放學去買晚餐，都被店家老闆問「剛下班喔？」讓她哭笑不得。勇氣十足的她笑說，既然敢公開，就不怕大家笑，意外掀起熱烈討論。獲台灣民眾黨提名參選台中市西屯區市議員的劉芩妤，今天翻出珍藏多年的畢業紀念冊，坦言看到當年那張「營養壯壯版」的自己，格外有紀念價值。她透露小時候身形高大又比較成熟，常被誤認年紀比實際大很多，現在回頭看，反而成了最有趣的童年回憶。超齡畢業照曝光後，引來網友暴動留言。同為市黨部發言人的吳皇昇忍不住虧她「選舉果然讓人更有勇氣」，網友紛紛笑稱「這根本黑歷史」、「女大十八變不是神話」、「是不是偷偷去韓國」？甚至還有人敲碗，如果能當選議員，希望她直播卸妝。劉芩妤大方回應，強調自己從來沒有「修修臉」，目前外型完全是「原版出廠」，只是小學時期比較圓潤。至於網友敲碗的卸妝直播，她笑稱可能會讓大家失望，「我自認帶妝跟素顏的差異沒有很大耶！」