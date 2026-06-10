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有網友在Threads分享新北市新莊區一處公寓頂樓，竟被堆成一座空中垃圾山。對此，新北市工務局與環保局做出說明，指出該處樓梯間雜物已於5月7日改善完成並依法裁處；至於引發熱議的屋頂囤積部分，區公所將依指引邀集相關單位辦理聯合會勘，若涉及環境衛生會依法要求改善。從高處往下看，公寓屋頂幾乎被廢棄物吞噬，完全看不見原本的鐵皮。輪胎、各式塑膠椅、折疊桌、行李箱、電風扇，甚至還有腳踏車與廢棄家電雜亂堆疊，有些雜物更直接跨越女兒牆、延伸到隔壁棟屋頂，形成壯觀的大型露天回收場。網友看了頭皮發麻，留言「樓下住戶慘了，蟑螂保證多到爆」、「搞不好隔壁住戶根本不知道屋頂被堆東西」，更有人擔憂「風一吹到底會掉什麼下來？」還有附近鄰居表示，早就檢舉過無數次，根本沒有用，苦笑「哪天我會被飲水機從天而降砸到嗎？」環保局表示，新莊區公所早在112年3月就曾辦理會勘，委外清除過一次，無奈囤積者近期持續惡性堆置，嚴重影響環境衛生。114年至今已依違反《廢棄物清理法》第27條規定連續裁處4次外，115年4月移案給工務局依《公寓大廈管理條例》查處。新北市議員陳世軒也回應，由於現行《廢棄物清理法》只能對囤積者進行「連續開罰」，市府預計在下半年推出自治條例草案強制清除，希望能依據《行政執行法》強勢介入強制清除。