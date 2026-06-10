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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署舉辦用Canva玩動態視覺－從創意腳本到產出熱門短影音社群交流活動。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦用Canva玩動態視覺－從創意腳本到產出熱門短影音社群交流活動，與會學員學習的情形。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心9日，在屏東數位青創中心，舉辦用Canva玩動態視覺－從創意腳本到產出熱門短影音社群交流活動，期透過豐富實務分享與實機操作，帶領與會學員輕鬆製作熱門短影音，以掌握職場數位力。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，在科技與產業快速變動的時代，勞工唯有透過不間斷的學習，為個人專業加值，才能保持職場上的競爭優勢，因此，高屏澎東分署人才資源發展中心乃舉辦此一用Canva玩動態視覺－從創意腳本到產出熱門短影音社群交流活動。此次用Canva玩動態視覺－從創意腳本到產出熱門短影音社群交流活動，邀請于淓數位微課講師陳瑜芳到場，教導與會學員運用「腳本寫作五大黃金法則」，加速創意發想與腳本撰寫，並結合熱門線上視覺設計工具-Canva從版型挑選、文字排版、配樂到動態特效製作，帶領學員一步步操作，讓沒有影音剪輯背景的學員，也能在短短數小時內，產出個人專屬的短影音作品，並上傳至學員個人IG社群平台，以展現學習成果，未來也能運用於工作中的行銷宣傳與個人品牌推廣。郭耿華指出，隨著短影音成為品牌行銷、知識分享或個人品牌經營的重要媒介，數位內容創作能力變成職場的必備職能，人才資源發展中心為協助勞工掌握影音創作工具，辦此一活動，以提升數位軟實力，未來該中心將持續推出多元、豐富的活動與課程，積極協助勞工朋友在數位時代中掌握職場關鍵技能。