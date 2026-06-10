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▲謝苗（上圖）、李連杰（下圖右）在直播中同框，兩人對話勾起許多影迷的集體記憶。（圖／翻攝自李連杰臉書）

▲李連杰、謝苗在《洪熙官之新少林五祖》（上圖）、《父子武狀元》兩度飾演武功高強的父子。（圖／劇照）

「功夫皇帝」李連杰、「天才童星」謝苗早年在港片《洪熙官之新少林五祖》、《父子武狀元》飾演經典父子檔，兩人以冷酷、默契十足且身手不凡的形象紅遍兩岸三地，相隔30多年，李連近日露面為「兒子」謝苗主演的新片宣傳，讓大批影迷陷入回憶殺，懇求這對父子能再度合作。中國武打男星謝苗近來勤跑新作《火遮眼》的宣傳活動，日前和「銀幕父親」李連杰同框直播，李連杰感性地說：「經過這麼多年，我們的兒子謝苗終於站出來了！扛起一個新的片種！為你感到驕傲！」讓謝苗感動不已。李連杰坦言，自己已經很久沒有如此期待一部電影，新片中飾演為了拯救女兒不惜一切的父親角色，謝苗感慨地說：「變成父親這件事情很奇妙，時間過得太快，我也從一個孩子長到了大人，到了該演爸爸的年紀。」謝苗和李連杰的對話勾起許多影迷的集體記憶，「想當年我還是跑到影劇院看到的，如今他長大了，我也長大了，同齡人」、「有生之年能再看到李連杰老師與謝苗老師同框嗎」、「《父子武狀元2》什麼時候拍」、「表白我的童年偶像，新少林五祖和父子武狀元都好好看」、「那個時代真的經典」、「我要哭了！」李連杰在1994年上映的《洪熙官之新少林五祖》飾演洪熙官，謝苗飾演兒子洪文定，父子倆在片中總是面無表情、眼神犀利，最經典的橋段莫過於洪文定小小年紀就武藝高強，面臨危機時與父親神同步的「大小長槍」合擊陣式，既熱血又帶點黑色幽默。隔年上映的《父子武狀元》，李連杰和謝苗再度同台比武，李連杰飾演臥底公安鞏偉，謝苗飾演兒子鞏固，兩人從古裝轉戰時裝，謝苗一場被壞人當作人質、李連杰忍痛「假掐脖子」的生死離別戲碼，至今仍是動作片中的催淚經典。