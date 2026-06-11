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NBA總冠軍賽戰況激烈，紐約尼克隊在系列賽開局於聖安東尼奧客場連奪兩勝，令外界感到驚奇。對此，聯盟巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在個人Podcast節目《Mind the Game》中，給出了一個幽默且犀利的分析：他認為尼克隊能成功，歸功於聖安東尼奧「毫無夜生活」可言，讓球員能專注在籃球本身。詹姆斯在節目中談到尼克與馬刺的系列賽，直言自己對於尼克能在客場連拿兩勝並不意外。他表示，尼克隊帶著「輕鬆揮棒」的心態進入客場，加上沒有身處紐約主場所面臨的眾多外界誘惑與干擾，讓球員們能維持高度專注。詹姆斯語出驚人地說道：「當你在聖安東尼奧時，你只能專注在籃球上。你在聖城根本什麼也做不了，我說的是真的，什麼都沒有，一點娛樂也沒有。」他認為這種極度單純的環境，反而讓尼克隊在總冠軍賽初期維持了極佳的戰術執行力。尼克隊先前連奪兩場客場勝利，使其成為NBA總冠軍賽歷史上第3支達成此成就的球隊，前兩支達成此舉的隊伍（1993年公牛、1995年火箭）最終皆順利奪冠，這對苦等冠軍53年的紐約球迷而言，無疑是個重大的利多預兆。然而，戰況在G3出現了轉折。尼克隊在回到主場後的G3意外敗給馬刺，這場失利讓系列賽的天平產生動搖。根據ESPN記者邦坦普斯（Tim Bontemps）的觀察，隨著馬刺扳回一城，尼克隊現在面臨巨大壓力：「原本尼克在紐約慶祝冠軍的氣氛，若在G4再次落敗，轉瞬間就可能演變成恐慌。」隨著系列賽進入G4，馬刺已搶回部分氣勢，若周四比賽再度失手，戰局將被追平為2：2，屆時系列賽將回到聖安東尼奧，馬刺將重新奪回主場優勢。尼克隊目前急需在這場關鍵戰役中止跌回升。對於紐約球迷而言，他們不希望這場「奪冠派對」演變成另一場壓力的惡夢。