我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix手機版大改 直式影片牆登場

▲Netflix人氣動畫電影《Kpop獵魔女團》將推出6款迷你遊戲，預計6月20日登上Netflix兒童樂園。（圖／Netflix提供）

Netflix兒童樂園《Kpop獵魔女團》遊戲6月20日上線

全新「看你最愛的書躍然眼前」一覽書籍改編佳作

▲Netflix全新「看你最愛的書躍然眼前」專區，依照不同讀者喜好推薦書籍改編影集與電影，幫助會員找到下一部想看的作品。（圖／Netflix提供）

串流影音平台Netflix手機App迎來全新體驗，未來找片不再只是滑片單、看海報，而是更像在滑短影音。，讓會員能用更直覺、即時的方式，找到下一部想看的影集、電影，甚至Podcast、直播節目與遊戲內容。Netflix表示，這次行動裝置重大更新，有別於過去以橫向瀏覽為主的操作方式，新版手機App導入「片段」功能，透過直式影片牆呈現內容片段，讓用戶能像滑短影音一樣，上下滑動探索不同作品。當看到有興趣的內容時，也能直接點擊觀看、加入片單，或分享給朋友。Netflix提到這次改版，核心目標就是讓手機使用體驗更個人化、更具互動性，也更沉浸。無論是經典影集、熱門電影，或是Podcast、直播節目，都能透過全新介面，依照每位使用者喜好進行推薦，讓會員能隨時隨地快速找到下一個想看、想聽或想玩的內容。除了手機探索體驗更新，Netflix也同步公布遊戲相關消息。今年4月推出專屬應用程式「Netflix兒童樂園」，結合探索、學習與玩樂，提供無廣告、無遊戲內交易的兒童娛樂體驗。Netflix再宣布，人氣動畫電影《Kpop獵魔女團》遊戲將於6月20日上線Netflix兒童樂園，內容包含節奏遊戲在內，共有6款迷你遊戲，讓大人小孩都能進入《Kpop獵魔女團》的世界，與喜愛的角色一起互動遊玩。Netflix 還推出全新專區「看你最愛的書躍然眼前」，將 Netflix 豐富的書籍改編作品整合至首頁提供粉絲自在探索，專區打破傳統片單框架，依據九大讀者類型，如喜愛震撼劇情轉折、享受戀愛心動時刻或網路漫畫迷等分類推薦，讓愛書人能依照自己的閱讀品味，輕鬆建立專屬的待看片單。「看你最愛的書躍然眼前」專區已在全球推出。