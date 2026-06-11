串流影音平台Netflix手機App迎來全新體驗，未來找片不再只是滑片單、看海報，而是更像在滑短影音。Netflix在亞太區產品與技術創新發表會，宣布行動裝置版將導入專為手機設計的片段功能，以「直式影片牆」打造沉浸式內容探索體驗，讓會員能用更直覺、即時的方式，找到下一部想看的影集、電影，甚至Podcast、直播節目與遊戲內容。
Netflix手機版大改 直式影片牆登場
Netflix表示，這次行動裝置重大更新，有別於過去以橫向瀏覽為主的操作方式，新版手機App導入「片段」功能，透過直式影片牆呈現內容片段，讓用戶能像滑短影音一樣，上下滑動探索不同作品。當看到有興趣的內容時，也能直接點擊觀看、加入片單，或分享給朋友。
Netflix提到這次改版，核心目標就是讓手機使用體驗更個人化、更具互動性，也更沉浸。無論是經典影集、熱門電影，或是Podcast、直播節目，都能透過全新介面，依照每位使用者喜好進行推薦，讓會員能隨時隨地快速找到下一個想看、想聽或想玩的內容。
Netflix兒童樂園《Kpop獵魔女團》遊戲6月20日上線
除了手機探索體驗更新，Netflix也同步公布遊戲相關消息。今年4月推出專屬應用程式「Netflix兒童樂園」，結合探索、學習與玩樂，提供無廣告、無遊戲內交易的兒童娛樂體驗。
Netflix再宣布，人氣動畫電影《Kpop獵魔女團》遊戲將於6月20日上線Netflix兒童樂園，內容包含節奏遊戲在內，共有6款迷你遊戲，讓大人小孩都能進入《Kpop獵魔女團》的世界，與喜愛的角色一起互動遊玩。
全新「看你最愛的書躍然眼前」一覽書籍改編佳作
Netflix 還推出全新專區「看你最愛的書躍然眼前」，將 Netflix 豐富的書籍改編作品整合至首頁提供粉絲自在探索，專區打破傳統片單框架，依據九大讀者類型，如喜愛震撼劇情轉折、享受戀愛心動時刻或網路漫畫迷等分類推薦，讓愛書人能依照自己的閱讀品味，輕鬆建立專屬的待看片單。「看你最愛的書躍然眼前」專區已在全球推出。
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Netflix表示，這次行動裝置重大更新，有別於過去以橫向瀏覽為主的操作方式，新版手機App導入「片段」功能，透過直式影片牆呈現內容片段，讓用戶能像滑短影音一樣，上下滑動探索不同作品。當看到有興趣的內容時，也能直接點擊觀看、加入片單，或分享給朋友。
Netflix提到這次改版，核心目標就是讓手機使用體驗更個人化、更具互動性，也更沉浸。無論是經典影集、熱門電影，或是Podcast、直播節目，都能透過全新介面，依照每位使用者喜好進行推薦，讓會員能隨時隨地快速找到下一個想看、想聽或想玩的內容。
除了手機探索體驗更新，Netflix也同步公布遊戲相關消息。今年4月推出專屬應用程式「Netflix兒童樂園」，結合探索、學習與玩樂，提供無廣告、無遊戲內交易的兒童娛樂體驗。
Netflix再宣布，人氣動畫電影《Kpop獵魔女團》遊戲將於6月20日上線Netflix兒童樂園，內容包含節奏遊戲在內，共有6款迷你遊戲，讓大人小孩都能進入《Kpop獵魔女團》的世界，與喜愛的角色一起互動遊玩。
全新「看你最愛的書躍然眼前」一覽書籍改編佳作
Netflix 還推出全新專區「看你最愛的書躍然眼前」，將 Netflix 豐富的書籍改編作品整合至首頁提供粉絲自在探索，專區打破傳統片單框架，依據九大讀者類型，如喜愛震撼劇情轉折、享受戀愛心動時刻或網路漫畫迷等分類推薦，讓愛書人能依照自己的閱讀品味，輕鬆建立專屬的待看片單。「看你最愛的書躍然眼前」專區已在全球推出。