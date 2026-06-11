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▲「麻吉大哥」黃立成8小時爆倉10次還不退場！（圖／截自Ｘ）

幣圈最有話題的男人，又來了。就在加密貨幣市場哀鴻遍野之際，台灣網友暱稱「麻吉大哥」的黃立成，再度成為全網最熱議的焦點——不是因為他賺了多少，而是因為他輸了多少之後，還是不肯走。根據鏈上分析團隊Lookonchain最新監測，黃立成在6月8日短短8小時內遭遇10次強制平倉，帳戶資金一度被震盪到只剩約5.2萬美元（約新台幣164萬元）。然而他非但沒有停手，反而火速以25倍高槓桿反手加碼，將以太幣多頭倉位增至1,075枚，合約總價值約171萬美元（約新台幣5,400萬元）。目前系統計算出的強制平倉觸發價為1,560.81美元，而以太幣現價已在1,600美元附近苦苦掙扎——兩者之間的距離，不到3%。一旦跌破，黃立成將再度面臨被強制清算的命運。黃立成的處境，折射出整個以太幣市場的岌岌可危。根據Dailycoin週三最新報導，以太坊的槓桿化倉位已被「徹底摧毀」，整體市場正式進入「危險區域」。以太幣目前在1,600美元中段徘徊，距離備受關注的1,500美元支撐關卡僅一步之遙。交易員們正在這個區域附近嚴陣以待，爭論著1,500美元究竟能守住——還是將成為下一個多頭的崩潰點。黃立成的清算線1,560.81美元，恰好就落在這個「生死區間」的正中央。黃立成的困境，不過是這場加密寒冬的一個縮影。根據彭博社6月10日報導，比特幣目前在6萬1,000美元附近震盪，較歷史高點已重挫約50%，並再度跌破備受市場關注的200週移動平均線。這個技術指標的失守，歷史上往往預示著更長期的熊市格局。更令人憂慮的是，根據K33 Research報告，目前市場上超過50%的流通比特幣已陷入帳面虧損狀態——這是自2022年底FTX崩潰事件以來首次出現如此大規模的持有者虧損潮。就在一個月前，這個比例還只有30%，短短四週內急速惡化，顯示拋售壓力正在快速蔓延。這波跌勢背後，有一個令人警惕的結構性訊號。Capriole Investments的機構購買模型最新數據顯示，機構淨賣出量已達每日挖礦供應量的450%，換算下來相當於每天約有2,000枚比特幣遭到大型持有者拋售——也就是說，機構每天賣出的比特幣，是每天新挖出數量的4至5倍。現貨比特幣ETF更成為最大的拖累來源。ETF的資金流出線已大幅跌破零軸，顯示資金外流規模遠超其他所有需求來源的總和。當初被視為機構入場最重要管道的比特幣ETF，如今反而成了最凶猛的賣壓製造機。Cointelegraph引述最新分析直接發出警告：由於機構需求大幅轉負，比特幣正面臨跌至3萬美元的風險——距離現在還有整整一半的跌幅空間。綜合各項數據，這波加密貨幣跌勢並非短期技術性修正，而是有著清晰的結構性驅動力：機構資金撤離、ETF持續出血、槓桿倉位大規模崩潰，再加上SpaceX IPO帶來的全球資金重配置效應與AI投資熱潮搶奪資金，讓原本已承壓的加密市場雪上加霜。比特幣能否守住6萬美元、以太幣能否撐過1,500美元生死關卡、黃立成的高槓桿倉位能否再度上演「爆倉後重生」的神話——這場幣圈大考的答案，將在未來幾天內逐一揭曉。