我是廣告 請繼續往下閱讀

以下是本篇重點：



S2O Taiwan潑水音樂節時間、地點、售票資訊



S2O Taiwan潑水音樂節卡司



S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼



S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼

▲台灣有很多知名歌手將參與潑水音樂節。（圖／翻攝自s2otaiwan）

S2O Taiwan潑水音樂節日期時間、地點、售票資訊

▲潑水節4大票種價碼、福利。（圖／翻攝自s2otaiwan）

S2O Taiwan潑水音樂節卡司

DAY 1 6/13

S2O STAGE

MONEYBUNNY

WATERBOOM

X.O

DAY 2 6/14

S2O STAGE

MONEYBUNNY

WATERBOOM

X.O

S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼

S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼

S2O Taiwan潑水音樂節今年6月13日、14日在台北大佳河濱公園登場，集結來自歐美、亞洲的音樂人與DJ，包括葛萊美獎得主ZEDD、電音代表人物ILLENIUM等等，台灣藝人包括鼓鼓呂思緯、玖壹壹也將登場，將替這個夏天帶來最嗨的音樂盛典，《NOWNEWS今日新聞》也整理出音樂節相關資訊，一次就能掌握音樂節需要注意的事情，首先最重要的是，本活動必須滿18歲，並記得攜帶證件以備查驗。2026年6月13日（六）2026年6月14日（日）14:00～22:00大佳河濱公園Early Entry GA (EEGA) 開場票，此票種活動當日須於 15:30 前入場GA：一般票券PGA ：享有入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、獨立吧台VIP：享有 S2O 舞台專屬觀賞高台、入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、專屬吧台此次有四大主題舞台：S2O STAGE、MONEYBUNNY、WATERBOOM、X.O，每天都有不同的DJ、歌手輪番上陣。AMELIE LENSILLENIUMSLANDERARCANDOSABAIASTERDJ BaiyiaDJ MUZICC.Holly鼓鼓呂思緯COCO木子文王豔薇PPLIN8LAKc8ight陳全IVAN&ANITA姜雨涵劉恩君AceDOUBLE JAYWANNBrandönHEADRUSH w/b NITIAHannaHMIANIGHTSHIFT w/b SAMLIEKNOTXERIUSRAMBOYAAT w/b 1L1KDONUTSMATRIXXRabbitchRrainbowchildYOMGYujinS2O DANCERSZEDDI HATE MODELSDABINANDY CSOUND RUSH w/b RAVE VILLAINNERO w/b NOME.LYNNEVEENA玖壹壹戴愛玲Marz 23婁峻碩 SHOUJ.MOC (Jocelyn)李浩瑋41DEEJAY AMBERNACYNDI w/b PIE STAR w/b NYSTKUUNAIParalyze IdeaTASIAWZDJ YUYUBEOM2ONGYAOCARRKENTASugar MamaWater the BoomS2O DANCERS為了能夠盡情享受音樂，建議攜帶錢、重要證件、帽子以及手機和防水袋即可，另外也要小心雷射光束，手機鏡頭如果掃到感光元件可能會壞掉，另外，如果只想聽音樂，不喜歡被潑到水也不用擔心，可以離潑水的區域遠一點，但是如果下雨就逃不了了，只有VIP有遮雨棚。從大佳河濱公園出發，到，或是搭計程車直接前往大直、中山區（林森北路/錦州街）都非常方便，提供3家位於周邊、適合散場後續攤的深夜美食給大家參考。🏮紅翻天生猛海鮮 店家資訊地址： 台北市中山區吉林路239號營業時間： 17:00 – 01:30電話： 02-2537-1629交通方式：從大佳河濱公園直接搭計程車，車程約 8～10 分鐘（不塞車情況下）、捷運行天宮站 4 號出口步行約 4～5 分鐘即可抵達付款方式： 以現金為主（不開放刷卡）。招牌菜：炸牛蒡天、蔥爆牛肉、宮保雞丁及鹹酥龍珠小提醒：店內冷氣強，記得帶外套或是稍微擦乾，可提前打電話問還有沒有位置。地址： 台北市中山區吉林路436號1樓營業時間： 24小時營業電話： 02-2598-6958交通方式：大佳河濱公園搭計程車約5～7 分鐘，靠近中山國小站招牌菜：滷肉飯、腿庫飯、白菜滷 / 滷筍絲雞湯榮麵食館（錦州店）台北市中山區錦州街14號17:00 – 00:00（週一公休）從大佳河濱公園搭計程車約 10 分鐘，近捷運中山國小站2號出口，步行約5分鐘老火剝皮辣椒山藥雞湯粥／麵