S2O Taiwan潑水音樂節今年6月13日、14日在台北大佳河濱公園登場，集結來自歐美、亞洲的音樂人與DJ，包括葛萊美獎得主ZEDD、電音代表人物ILLENIUM等等，台灣藝人包括鼓鼓呂思緯、玖壹壹也將登場，將替這個夏天帶來最嗨的音樂盛典，《NOWNEWS今日新聞》也整理出音樂節相關資訊，一次就能掌握音樂節需要注意的事情，首先最重要的是，本活動必須滿18歲，並記得攜帶證件以備查驗。

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以下是本篇重點：

S2O Taiwan潑水音樂節時間、地點、售票資訊

S2O Taiwan潑水音樂節卡司

S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼

S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼

▲台灣有很多知名歌手將參與潑水音樂節。（圖／翻攝自s2otaiwan）
▲台灣有很多知名歌手將參與潑水音樂節。（圖／翻攝自s2otaiwan）
S2O Taiwan潑水音樂節日期時間、地點、售票資訊

活動日期

2026年6月13日（六）

2026年6月14日（日）

活動時間

14:00～22:00

活動地點

大佳河濱公園

4大票種資訊、差異

Early Entry GA (EEGA)  開場票，此票種活動當日須於 15:30 前入場

GA：一般票券

PGA ：享有入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、獨立吧台

VIP：享有 S2O 舞台專屬觀賞高台、入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、專屬吧台

購票資訊：S2O Taiwan官方網站

▲潑水節4大票種價碼、福利。（圖／翻攝自s2otaiwan）
▲潑水節4大票種價碼、福利。（圖／翻攝自s2otaiwan）
S2O Taiwan潑水音樂節卡司

此次有四大主題舞台：S2O STAGE、MONEYBUNNY、WATERBOOM、X.O，每天都有不同的DJ、歌手輪番上陣。

DAY 1 6/13 

S2O STAGE

AMELIE LENS

ILLENIUM

SLANDER

ARCANDO

SABAI 

ASTER

DJ Baiyia

DJ MUZIC

MONEYBUNNY

C.Holly

鼓鼓呂思緯

COCO木子文

王豔薇

PPLIN

8LAK

c8ight陳全

IVAN&ANITA

姜雨涵

劉恩君

Ace

DOUBLE JAY

WANN

WATERBOOM

Brandön

HEADRUSH w/b NITIA

HannaH

MIA

NIGHTSHIFT w/b SAMLIEK

NOTXERIUS

RAMBO

YAAT w/b 1L1K

X.O

DONUTS

MATRIXX

Rabbitch

Rrainbowchild

YOMG

Yujin

S2O DANCERS

DAY 2 6/14

S2O STAGE

ZEDD

I HATE MODELS

DABIN

ANDY C

SOUND RUSH w/b RAVE VILLAIN

NERO w/b NOME.

LYNNE

VEENA

MONEYBUNNY

玖壹壹

戴愛玲

Marz 23

婁峻碩 SHOU

J.MOC (Jocelyn)

李浩瑋

WATERBOOM

41

DEEJAY AMBERNA

CYNDI w/b PIE STAR w/b NYST

KUUNAI

Paralyze Idea

TASIA

WZ

DJ YUYU

X.O

BEOM

2ONGYAO

CARR

KENTA

Sugar Mama

Water the Boom

S2O DANCERS

S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼

為了能夠盡情享受音樂，建議攜帶錢、重要證件、帽子以及手機和防水袋即可，另外也要小心雷射光束，手機鏡頭如果掃到感光元件可能會壞掉，另外，如果只想聽音樂，不喜歡被潑到水也不用擔心，可以離潑水的區域遠一點，但是如果下雨就逃不了了，只有VIP有遮雨棚。

S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼

從大佳河濱公園出發，到捷運行天宮站，或是搭計程車直接前往大直、中山區（林森北路/錦州街）都非常方便，提供3家位於周邊、適合散場後續攤的深夜美食給大家參考。

🏮紅翻天生猛海鮮 店家資訊

地址： 台北市中山區吉林路239號

營業時間： 17:00 – 01:30

電話： 02-2537-1629

交通方式：從大佳河濱公園直接搭計程車，車程約 8～10 分鐘（不塞車情況下）、捷運行天宮站 4 號出口步行約 4～5 分鐘即可抵達

付款方式： 以現金為主（不開放刷卡）。

招牌菜：炸牛蒡天、蔥爆牛肉、宮保雞丁及鹹酥龍珠

小提醒：店內冷氣強，記得帶外套或是稍微擦乾，可提前打電話問還有沒有位置。

🏮康庄傳統滷肉飯 店家資訊

地址： 台北市中山區吉林路436號1樓

營業時間： 24小時營業

電話： 02-2598-6958

交通方式：大佳河濱公園搭計程車約5～7 分鐘，靠近中山國小站

招牌菜：滷肉飯、腿庫飯、白菜滷 / 滷筍絲

🏮雞湯榮麵食館（錦州店）

地址： 台北市中山區錦州街14號

營業時間： 17:00 – 00:00（週一公休）

交通建議： 從大佳河濱公園搭計程車約 10 分鐘，近捷運中山國小站2號出口，步行約5分鐘

招牌菜：老火剝皮辣椒山藥雞湯粥／麵

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...