S2O Taiwan潑水音樂節今年6月13日、14日在台北大佳河濱公園登場，集結來自歐美、亞洲的音樂人與DJ，包括葛萊美獎得主ZEDD、電音代表人物ILLENIUM等等，台灣藝人包括鼓鼓呂思緯、玖壹壹也將登場，將替這個夏天帶來最嗨的音樂盛典，《NOWNEWS今日新聞》也整理出音樂節相關資訊，一次就能掌握音樂節需要注意的事情，首先最重要的是，本活動必須滿18歲，並記得攜帶證件以備查驗。
以下是本篇重點：
S2O Taiwan潑水音樂節時間、地點、售票資訊
S2O Taiwan潑水音樂節卡司
S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼
S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼
S2O Taiwan潑水音樂節日期時間、地點、售票資訊
活動日期
2026年6月13日（六）
2026年6月14日（日）
活動時間
14:00～22:00
活動地點
大佳河濱公園
4大票種資訊、差異
Early Entry GA (EEGA) 開場票，此票種活動當日須於 15:30 前入場
GA：一般票券
PGA ：享有入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、獨立吧台
VIP：享有 S2O 舞台專屬觀賞高台、入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、專屬吧台
購票資訊：S2O Taiwan官方網站
S2O Taiwan潑水音樂節卡司
此次有四大主題舞台：S2O STAGE、MONEYBUNNY、WATERBOOM、X.O，每天都有不同的DJ、歌手輪番上陣。
DAY 1 6/13
S2O STAGE
AMELIE LENS
ILLENIUM
SLANDER
ARCANDO
SABAI
ASTER
DJ Baiyia
DJ MUZIC
MONEYBUNNY
C.Holly
鼓鼓呂思緯
COCO木子文
王豔薇
PPLIN
8LAK
c8ight陳全
IVAN&ANITA
姜雨涵
劉恩君
Ace
DOUBLE JAY
WANN
WATERBOOM
Brandön
HEADRUSH w/b NITIA
HannaH
MIA
NIGHTSHIFT w/b SAMLIEK
NOTXERIUS
RAMBO
YAAT w/b 1L1K
X.O
DONUTS
MATRIXX
Rabbitch
Rrainbowchild
YOMG
Yujin
S2O DANCERS
DAY 2 6/14
S2O STAGE
ZEDD
I HATE MODELS
DABIN
ANDY C
SOUND RUSH w/b RAVE VILLAIN
NERO w/b NOME.
LYNNE
VEENA
MONEYBUNNY
玖壹壹
戴愛玲
Marz 23
婁峻碩 SHOU
J.MOC (Jocelyn)
李浩瑋
WATERBOOM
41
DEEJAY AMBERNA
CYNDI w/b PIE STAR w/b NYST
KUUNAI
Paralyze Idea
TASIA
WZ
DJ YUYU
X.O
BEOM
2ONGYAO
CARR
KENTA
Sugar Mama
Water the Boom
S2O DANCERS
S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼
為了能夠盡情享受音樂，建議攜帶錢、重要證件、帽子以及手機和防水袋即可，另外也要小心雷射光束，手機鏡頭如果掃到感光元件可能會壞掉，另外，如果只想聽音樂，不喜歡被潑到水也不用擔心，可以離潑水的區域遠一點，但是如果下雨就逃不了了，只有VIP有遮雨棚。
S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼
從大佳河濱公園出發，到捷運行天宮站，或是搭計程車直接前往大直、中山區（林森北路/錦州街）都非常方便，提供3家位於周邊、適合散場後續攤的深夜美食給大家參考。
🏮紅翻天生猛海鮮 店家資訊
地址： 台北市中山區吉林路239號
營業時間： 17:00 – 01:30
電話： 02-2537-1629
交通方式：從大佳河濱公園直接搭計程車，車程約 8～10 分鐘（不塞車情況下）、捷運行天宮站 4 號出口步行約 4～5 分鐘即可抵達
付款方式： 以現金為主（不開放刷卡）。
招牌菜：炸牛蒡天、蔥爆牛肉、宮保雞丁及鹹酥龍珠
小提醒：店內冷氣強，記得帶外套或是稍微擦乾，可提前打電話問還有沒有位置。
🏮康庄傳統滷肉飯 店家資訊
地址： 台北市中山區吉林路436號1樓
營業時間： 24小時營業
電話： 02-2598-6958
交通方式：大佳河濱公園搭計程車約5～7 分鐘，靠近中山國小站
招牌菜：滷肉飯、腿庫飯、白菜滷 / 滷筍絲
🏮雞湯榮麵食館（錦州店）
地址： 台北市中山區錦州街14號
營業時間： 17:00 – 00:00（週一公休）
交通建議： 從大佳河濱公園搭計程車約 10 分鐘，近捷運中山國小站2號出口，步行約5分鐘
招牌菜：老火剝皮辣椒山藥雞湯粥／麵
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S2O Taiwan潑水音樂節時間、地點、售票資訊
S2O Taiwan潑水音樂節卡司
S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼
S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼
活動日期
2026年6月13日（六）
2026年6月14日（日）
活動時間
14:00～22:00
活動地點
大佳河濱公園
4大票種資訊、差異
Early Entry GA (EEGA) 開場票，此票種活動當日須於 15:30 前入場
GA：一般票券
PGA ：享有入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、獨立吧台
VIP：享有 S2O 舞台專屬觀賞高台、入場專用通道、專用廁所、專屬寄物、場內休息區、專屬吧台
購票資訊：S2O Taiwan官方網站
此次有四大主題舞台：S2O STAGE、MONEYBUNNY、WATERBOOM、X.O，每天都有不同的DJ、歌手輪番上陣。
DAY 1 6/13
S2O STAGE
AMELIE LENS
ILLENIUM
SLANDER
ARCANDO
SABAI
ASTER
DJ Baiyia
DJ MUZIC
MONEYBUNNY
C.Holly
鼓鼓呂思緯
COCO木子文
王豔薇
PPLIN
8LAK
c8ight陳全
IVAN&ANITA
姜雨涵
劉恩君
Ace
DOUBLE JAY
WANN
WATERBOOM
Brandön
HEADRUSH w/b NITIA
HannaH
MIA
NIGHTSHIFT w/b SAMLIEK
NOTXERIUS
RAMBO
YAAT w/b 1L1K
X.O
DONUTS
MATRIXX
Rabbitch
Rrainbowchild
YOMG
Yujin
S2O DANCERS
DAY 2 6/14
S2O STAGE
ZEDD
I HATE MODELS
DABIN
ANDY C
SOUND RUSH w/b RAVE VILLAIN
NERO w/b NOME.
LYNNE
VEENA
MONEYBUNNY
玖壹壹
戴愛玲
Marz 23
婁峻碩 SHOU
J.MOC (Jocelyn)
李浩瑋
WATERBOOM
41
DEEJAY AMBERNA
CYNDI w/b PIE STAR w/b NYST
KUUNAI
Paralyze Idea
TASIA
WZ
DJ YUYU
X.O
BEOM
2ONGYAO
CARR
KENTA
Sugar Mama
Water the Boom
S2O DANCERS
S2O Taiwan潑水音樂節要準備什麼
為了能夠盡情享受音樂，建議攜帶錢、重要證件、帽子以及手機和防水袋即可，另外也要小心雷射光束，手機鏡頭如果掃到感光元件可能會壞掉，另外，如果只想聽音樂，不喜歡被潑到水也不用擔心，可以離潑水的區域遠一點，但是如果下雨就逃不了了，只有VIP有遮雨棚。
S2O Taiwan潑水音樂節結束後吃什麼
從大佳河濱公園出發，到捷運行天宮站，或是搭計程車直接前往大直、中山區（林森北路/錦州街）都非常方便，提供3家位於周邊、適合散場後續攤的深夜美食給大家參考。
🏮紅翻天生猛海鮮 店家資訊
地址： 台北市中山區吉林路239號
營業時間： 17:00 – 01:30
電話： 02-2537-1629
交通方式：從大佳河濱公園直接搭計程車，車程約 8～10 分鐘（不塞車情況下）、捷運行天宮站 4 號出口步行約 4～5 分鐘即可抵達
付款方式： 以現金為主（不開放刷卡）。
招牌菜：炸牛蒡天、蔥爆牛肉、宮保雞丁及鹹酥龍珠
小提醒：店內冷氣強，記得帶外套或是稍微擦乾，可提前打電話問還有沒有位置。
🏮康庄傳統滷肉飯 店家資訊
地址： 台北市中山區吉林路436號1樓
營業時間： 24小時營業
電話： 02-2598-6958
交通方式：大佳河濱公園搭計程車約5～7 分鐘，靠近中山國小站
招牌菜：滷肉飯、腿庫飯、白菜滷 / 滷筍絲
🏮雞湯榮麵食館（錦州店）
地址： 台北市中山區錦州街14號
營業時間： 17:00 – 00:00（週一公休）
交通建議： 從大佳河濱公園搭計程車約 10 分鐘，近捷運中山國小站2號出口，步行約5分鐘
招牌菜：老火剝皮辣椒山藥雞湯粥／麵