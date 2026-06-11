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▲郭靜純（如圖）透露，與何篤霖、陳亞蘭在主持過程中恪盡職守，為了呈現節目效果，配合度是百分之1000。（圖／郭靜純臉書）

何篤霖主持節目《命運好好玩》長達20多年，近日與搭檔陳亞蘭一起卸下主持棒，讓觀眾錯愕不已；事後，何篤霖坦言自己是接到通知說「不用再來了。」形同被離職。與他搭檔主持近20年的郭靜純昨（10）日在直播中替何篤霖抱不平，開嗆：「篤霖哥沒功勞也有苦勞，他絕對值得很尊重的方式，跟他好好道別。」郭靜純與何篤霖一起主持《命運好好玩》近20年，之後她自願請辭，帶著孩子移居溫哥華。昨日她在直播中談到節目更換主持人一事，忍不住替昔日搭檔抱不平，透露何篤霖離開主持崗位也是被迫的、並非出自他的本意。郭靜純感嘆：「20幾年沒有功勞也有苦勞吧，他盡了最大最大的努力，守著這個崗位20幾年，我是覺得不應該只用一通電話。」認為一般員工做了20幾年，早已可以申請一筆很大的退休金，沒想到他不僅沒有退休俸，甚至連好好道別都沒有。郭靜純透露，與何篤霖、陳亞蘭在主持過程中恪盡職守，為了呈現節目效果，配合度是百分之1000、也從來沒說過不，「他絕對值得（用）很尊重的方式，跟他好好道別，這是最基本的吧！」郭靜純提到：「我們真的不在意要多大排場、歡送會，這都是多餘的，只是一個感覺。就算不是出於真心，但一句謝謝辛苦了，我們都會覺得沒關係。」何篤霖離開節目後，一度傳出因主持價碼談不攏，但本人否認與酬勞有關，透露自己也是接到通知說「不用再來了。」對此，郭靜純忍不住開嗆節目方說：「怎麼會這樣做人？做人絕對比做事重要，更何況是這麼好的主持人。」但她認為過去就讓它過去，「曾經我們打過一場美好的仗，這樣就夠了。」最後，郭靜純肯定何篤霖的努力，豎起大拇指表示：「篤霖哥你很棒！」強調對方就是一個老好人，也不會去計較什麼，這也讓郭靜純看了更加心疼說：「我是他的話肯定不爽！」最後她也祝福新任主持人持續加油，強調主持人不好當，「要好好坐穩那兩張高腳椅、好好坐穩它不容易。」雖整個節目團隊大換血，但還是希望保有經典。