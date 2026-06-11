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▲LØCI主打兼具環保理念和時尚設計，近年業績卻相當不理想。（圖／翻攝自 IG@lociwear）

▲喬治克隆尼靠著賣龍舌蘭酒的品牌，財產往上翻倍。（圖／美聯社／達志影像）

▲席琳娜經營彩妝事業有成，個人財富據估計有7億美元。（圖／美聯社／達志影像）

號稱影壇「最後巨星」的李奧納多狄卡皮歐，離開熟悉的娛樂圈就眼光失準，他曾與英國F1車神路易斯漢米爾頓合作素食漢堡連鎖店Neat Burger，去年4月全部收攤，他身為主要投資者的環保鞋品牌LØCI，也被揭去年虧損達300萬英鎊（約合台幣1.27億），帳面現金只剩7355英鎊（約合台幣31萬），也被認為隨時可能關門大吉。好萊塢名人身價雖然高，但真正財富傲人的大都有精準的投資，靠錢滾錢、帶來更豐厚的利潤。李奧納多卻堪稱反指標，繼素食漢堡Neat Burger失利、退出市場後，環保鞋品牌LØCI看來情況也很不妙，去年虧損上億台幣，帳面金額只剩31萬台幣，還連續兩年遲交財務報表，也沒能準時繳交法定要求的年度確認聲明，面臨被英國公司註冊處除名的風險。Loci當初標榜使用可回收的海洋塑膠、可分解或是循環再利用的材料製作，每一雙鞋都百分百的非動物製成，兼具環保理念與時尚設計，剛推出時還引起葛妮絲派特洛、班艾佛列克、紅髮艾德等的支持與愛用，沒想到近期業績慘淡，光是李奧納多主要投資的號召，都無法讓消費者注意，最近甚至推出大幅度的折扣來促銷，多款鞋還下到對折，就不知能否挽回買氣。在好萊塢位階與李奧納多狄卡皮歐同等級的喬治克隆尼、布萊德彼特，都靠投資大賺，兩人主要項目是賣酒。喬治克隆尼與辛蒂克勞馥的老公蘭德葛柏一起成立龍舌蘭酒品牌，經營出口碑後以10億美元賣給英國最大酒商帝亞吉歐，兩人的身家都翻了好幾倍。布萊德彼特則是透過法國酒莊釀造紅酒，也為他帶進不少收入。而女性名人，最好的投資產業就是賣彩妝，蕾哈娜、凱莉珍娜、席琳娜都有自己的彩妝事業，分別是《富比世》估計財產10億美元、6.7億美元和7億美元的富豪，至今還能拿到2000萬美元超高片酬的李奧納多狄卡皮歐，財產只有3億美元，不到她們的一半，就看得出來投資事業經營得成不成功，有多麽重要。