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知名作家凱西在Threads上分享8月將登上臺灣文化創意博覽會的相關資訊，一則白上衣藍短褲的筆記書，讓凱西自己都笑說，「真難以置信30年後我的畫技仍然停留在原地，真是笑到翻跟斗，誰敢相信，這是今年重畫的？」吸引六、七年級生共鳴，許多粉絲也PO出自己擁有的周邊商品，凱西的自介甚至直接寫著「凱西，亞洲文創始祖，對，沒收了您的求學時期零用錢的那位。」讓我們一起來看看，凱西從爆紅到如今的發展吧！對於台灣許多六、七年級生（1970–1980年代出生）來說，凱西絕對是一個能瞬間喚醒青春記憶的名字，她不是傳統意義上只寫純文字的作家，而是台灣「圖文創作」與「文創IP」的超級先驅者。凱西·陳（Cathie Chen，本名陳玟秀），畢業於復興商工，在那個網路還沒興起的時代，1995年她出版的第一本筆記書《白上衣藍短褲》一炮而紅，當年她才21歲，人物凱西留著刺蝟短髮，穿著白上衣和牛仔酷，加上獨特的「凱西體」手寫字跡，在學生族群引爆狂潮。不僅如此，凱西也創造了許多經典語錄，例如「一成不變的生活就醬子，偶爾釀子過過也不錯喔」，用當時新新人類的口吻，若有似無地說中了青少年的心事與寂寞。她與文具品牌合作，推出了數不清的筆記本、書套、耶誕卡、鉛筆盒等週邊商品。在全盛時期，凱西系列商品的年銷售額突破新台幣1億元，她更曾為郭富城、王力宏、朱茵等明星設計卡通造型，甚至在2002年S.H.E的歌曲〈記得要忘記〉MV中，也能看到凱西的動畫身影。隨著時代變遷、數位化以及文具市場的改變，凱西雖然不再像當年那樣佔據各大書局的顯眼版面，但她從未停下創作的腳步，持續在社群平台上與粉絲分享她的日常，凱西今年5月在Threads上分享，即將在8月上旬參加台灣文博會，一次擁有3個攤位，她笑說是給自己的挑戰，馬上又喊，「3個攤位是不是有點大？歡迎許願，想要什麼商品呢！」馬上吸引大批粉絲討論，文青始祖的魅力依舊不減。