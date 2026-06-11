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▲籃籃（右）這陣子不少負面新聞，今與李多慧（左）一同出席活動，受訪時坦言心情多少有點受影響。（圖／記者朱永強攝影）

啦啦隊女神籃籃近日黑料不斷，接連爆出大頭症、把胡瓜當工具人蹭WBC門票等，隨後又傳出今年三月到東京觀看WBC經典賽時，與張立東疑似假巧遇、真私遊。對此，籃籃今（11）日出席活動，坦言看到非常錯愕，完全是不實的新聞。另外，被問到感情現況？籃籃透露目前單身中，對感情一切順其自然，笑說：「盡量多出國看看往外找。」籃籃這陣子不少負面新聞，今與李多慧一同出席活動，受訪時坦言心情多少有點受影響，每週都會上網Google自己的名字，她表示：「發生了就處理好，培養抗壓能力，也盡量不要影響自己心情，像多慧一樣正能量。」籃籃傳出與張立東在日本假巧遇、真私遊，她則回應：「我看到非常錯愕，完全不實的新聞。」當下看到報導時更不可置信，覺得根本看圖說故事，強調兩人真的是散場的時候遇到。被問到感情狀況，籃籃表示目前單身中，且已經有一陣子，以前會想在30多歲結婚，但現在將重心放在工作上，坦言很多工作要處理，對於感情一切順其自然，「可能有認識對象，但都沒有發展，真的太忙了，我覺得沒時間去顧到這一塊。」籃籃也表示自己在工作上很難遇到心儀的對象，「我會把工作夥伴當成很好的家人朋友，不太會衍生別的事情，可能真的要多出去看看、往外找。」籃籃與張立東傳出緋聞，外界好奇兩人有無發展可能？ 她透露之前在節目有組CP，「他是很棒的人，也是很好的朋友，以朋友去相處。」強調對方個性很好，但對感情沒有特別的想法，更反問現場記者說：「他是你的菜嗎？」也坦承新聞出來後，兩人沒有特別聯絡。此外，先前傳出籃籃到東京觀看WBC經典賽時，蹭票、蹭飯把胡瓜當工具人，兩人關係因此生變。對此，籃籃則表示與瓜哥之間並不會尷尬，先前錄影也一切如常。接連被爆料，籃籃是否知道爆料者身分？她則不願多加猜測，「不願意多想，多多注意，把自己的事情做好就好。」