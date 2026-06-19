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明星高中社會組成少數 徵才博覽會更弱勢

生涯焦慮普遍但不嚴重 學校出手減壓、生涯藍圖更清晰

隨著畢業季到來，不少大學生開始面臨求職、升學及職涯規劃等課題；不過，在徵才博覽會中卻出現文理失衡狀況，職缺幾乎清一色都是鎖定理組學生。學生團體EdYouth常務理事洪振翔表示，近年台灣產業結構持續朝科技、資訊及醫療領域傾斜，不僅反映在高中生選組趨勢，也讓文組學生在求職市場上面臨更多挑戰。洪振翔指出，從高中階段就能觀察到明顯變化。以部分明星高中為例，一屆約20個班級中，社會組往往僅有1至2班，其餘多為二類組、三類組或科學班。他認為，學生普遍鎖定電機、資訊及醫藥相關學系。今年台大社會系在申請入學參採科目中，也捨棄原先社會組為主力的「數學B」科目，改採自然組的「數學A」科目。進入大學後，相關差異也反映在校園徵才活動上。洪振翔表示，目前無論是校園徵才博覽會等就業活動中，多數企業仍以理工相關職缺為主，相較之下，文組學生可選擇的有限。再加上，文組、理組新鮮人從事工作的起薪差距較大，畢業生難免會產生相對剝奪感。此外，洪振翔也觀察到，不同類型大學的徵才活動內容存在差異。以偏重人文社會領域的東吳大學為例，校內徵才博覽會中服務業企業比例較高，雖然相關工作職缺不少，但與部分學生期待從事的專業領域仍存在落差，因此參與意願未必特別踴躍。面對畢業季帶來的壓力，洪振翔認為，多數學生確實會出現生涯焦慮，但整體程度並未如外界想像嚴重；目前就業市場相較過往並未高度飽和，不少學生除了直接投入職場外，也能選擇繼續升學、考取專業證照或探索其他發展方向，因此壓力通常不會持續太久。他也以自身經驗為例，東吳大學校友資源豐富，學校經常透過校友與企業合作，提供學生實習、就業等職涯機會。自己就讀的政治學系也有提供就業津貼，完成一定課程並進入立法院工作，畢業一年內會給予津貼每月1.5萬元，減少對未來發展的不確定性。洪振翔認為，當前學生面臨的挑戰並非單純個人求職能力問題，而是與整體產業發展方向密切相關。近年台灣產業重心逐漸向科技領域集中，使文組學生在職涯發展上相對不利。