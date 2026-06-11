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NBA總冠軍賽第4戰今（11）日高潮迭起，紐約尼克隊在主場麥迪遜廣場花園上演落後29分的史詩級大逆轉，最終以107：106氣走聖安東尼奧馬刺隊，系列賽取得3：1的聽牌優勢。此役尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）的命運堪稱高潮迭起，他從開賽僅1分鐘就陷入犯規地獄的淒慘開局，到下半場頂住壓力回歸，最終不僅以全場最高的正負值幫助球隊翻盤，更一舉超越2017年的柯瑞（Stephen Curry），寫下NBA歷史上單屆季後賽最恐怖的正負值神話。這場大戰對唐斯而言開局形同災難，第一節比賽只打了1分02秒，他就在與馬刺隊巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）的攻防對位中連續被吹兩次犯規。當時文班亞馬甚至在馬刺挑戰成功後揮拳慶祝，而陷入犯規地獄的唐斯則一臉無奈地被換下場。根據官方數據統計，唐斯開賽僅62秒就身背2犯，成為自1998年以來在總冠軍賽中最快吃到2次犯規的球員，寫下難堪的歷史紀錄。然而，唐斯在下半場回到球場後徹底大爆發，受到犯規困擾此役他僅出戰26分鐘，但全場5投4中、包含三分球1投1中，以高達八成的命中率砍下13分、10籃板的雙十數據，同時送出2次助攻。在尼克發動29分大翻盤的防守反擊中，唐斯在場上的實質影響力驚人，全場正負值高達＋17，傲視兩隊球員。根據數據統計，唐斯在本屆季後賽期間的累計正負值已經達到恐怖的＋262，超越了2017年金州勇士隊全勝時期柯瑞所保持的＋245舊紀錄，高居NBA歷史單屆季後賽第一名。在這份歷史神獸榜單中，唐斯不僅壓過了勇士隊的格林（Draymond Green）、隊友布朗森（Jalen Brunson），甚至連2001年洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比（Kobe Bryant）的＋213紀錄也被他拋在後頭。從昔日灰狼隊時期的「軟手」質疑，到如今在紐約泥潭中攜手布朗森殺進總決賽，唐斯在賽後受訪時顯得格外動容。談到這場驚天大逆轉，唐斯表示：「我這輩子就想得到一次好運，就想讓事情順我一次。我很高興這次我們做到了。上帝真好啊，兄弟。」隨後唐斯也點出了這座城市獨特的鐵血文化與贏球密碼，他直言：「任何人都知道，如果你想在紐約這個城市取得成功，你就必須從泥潭裡掙脫出來。」尼克隊在挺過這場地獄開局與29分落後的大火洗禮後，一隻腳已經踏上了冠軍領獎台，雙方系列賽第五戰將於6月14日移師聖安東尼奧馬刺隊主場。