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近年全球股市熱潮持續延燒，從上班族到藝人都紛紛投入投資市場，就連韓國天團東方神起成員昌珉也不例外。不過股市向來不是努力就一定有回報，昌珉最近就在節目中自爆慘痛投資史，雖然夢想著不勞而獲、錢滾錢，然而他卻是反指標體質，不但一賣掉三星電子股價就狂飆，還曾因為錯過輝達（NVIDIA）漲勢，崩潰向粉絲抱怨：「為什麼買了輝達沒告訴我？」SHINee成員溫流先前登上昌珉的YouTube節目，兩人聊到投資話題時，溫流透露自己早在2025年就已經把股票全部出清，認為比起投資獲利，更想靠本業賺錢。昌珉則完全是另一種想法，坦率表示自己每天起床都在思考：「怎麼才能靠不勞而獲賺錢？怎麼才能不用工作，只讓我的錢去工作？」讓現場笑成一片。不過昌珉的投資之路並不順利。他透露自己曾在三星電子股價約6萬韓元（約1200元台幣）時買進，持有超過一年卻始終沒有起色，最後決定認賠調整投資組合。沒想到股票才剛賣掉，三星電子股價立刻衝上12萬韓元（約2400元台幣），直接翻倍。昌珉無奈表示，當下只覺得自己根本是投資臭手。更戲劇性的事情還在後面。後來他看到三星電子回到10萬韓元（約2000元台幣）時決定重新進場，之後股價一路飆升到18萬韓元（約3700元台幣），讓他開心不已。只是當他認為差不多該回檔、狠下心全部賣出後，股價又繼續往上衝，甚至來到20萬、21萬韓元（約4100-4300元台幣），讓他當場崩潰直呼自己似乎永遠踩不到正確節奏，被粉絲笑虧根本是「反指標」。事實上，昌珉今年3月就曾因股票話題掀起熱議。當時有粉絲在平台留言推薦他買進輝達股票，他立刻開啟碎念模式，連續追問：「你什麼時候買的？為什麼背著我自己買了？為什麼沒跟我說？」甚至被粉絲開玩笑表示以後要跟著他反向操作。看到昌珉公開自己的投資失敗經驗，讓不少網友笑稱：「真的是反指標！」