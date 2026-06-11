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重複錄取是缺額主因 醫、牙、電機分科有利

醫牙熱門程度未減 考前衝刺一個月仍有機會

大學申請入學成績今（11）日放榜，雖然缺額數7,823個，比先前降低，但得勝者文教升學顧問陳佑榮表示，準備分科測驗的學生不必因總體缺額下降而感到緊張，特別是對於有志挑戰醫學系、牙醫系等頂尖科系的考生而言，今年透過分科測驗錄取的機會反而較去年增加不少。今年申請入學分發的缺額從去年的8,196個降至7,823個，減少373個名額，大學甄選入學委員會表示，原因為大學錄取名額數增加且考生就讀意願較高，完成志願序登記人數增加所致。陳佑榮針對頂尖熱門科系解析，以醫學系為例，今年招生名額597人、實際分發460人，有137個缺額；相較之下，去年缺額僅79個。牙醫系今年招生200人，實際分發165人，出現35個缺額；去年則為19個缺額。因此想挑戰醫、牙的學生，透過分科測驗錄取的機率仍高。陳佑榮強調缺額多寡並不等於科系冷熱門程度，熱門電機系也有類似狀況，例如今年備受關注的成功大學電機系首次拆分甲、乙組招生。雖然甲組招生20人，最終分發僅3人，乙組也僅有24人；不過若從分數看，甲組通過門檻從去年42級分提高至44級分，乙組也提升到43級分，顯示考生報考相當踴躍。陳佑榮分析，主要仍與重複錄取有關，因考生選系集中趨勢，導致重複上榜嚴重。近年各校招生採計科目持續調整，例如台大醫學系今年調整採計科目，便可能牽動其他醫學系的錄取情況；其他如面試時程等也會影響。教育部已規劃調整相關制度，未來預計放寬篩選倍率，預計後續重複錄取所造成的缺額現象可望獲得明顯改善。另，近年高科技產業發展蓬勃，是否導致高分群學生棄醫從工、轉向電機或通訊相關科系。陳佑榮認為，醫牙長期是熱門選擇，近年雖然科技產業受到市場與媒體高度關注，但考生不應該受短期事件影響；醫牙科系的一階篩選分數並未明顯下降，報考人數也沒有大幅減少，因此目前尚看不出學生大量棄醫轉向科技產業的現象。陳佑榮提醒即將參加分科測驗的考生，距離考試仍有約一個月時間，應把握最後衝刺階段。他建議考生善用歷屆試題，深入理解大考中心命題方向，特別是數學、物理與化學等科目，短時間內仍有機會大幅提升成績。