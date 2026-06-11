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效力日本火腿鬥士隊的旅日強投孫易磊，今（11）日本季一軍初先發對戰橫濱DeNA，展現極佳狀態，靠著極速157公里速球搭配拿手招牌變速球，讓橫濱打線吃盡苦頭，前四局僅用55球、狂飆5K無失分。第四局面對橫濱DeNA當家巨砲、也是現役日本國家隊先發二壘手的牧秀悟，1顆球之間對捕手配球連搖4次頭，最後連續3顆變速球讓牧秀悟大揮空吞K、甚至失去重心跪地。孫易磊歷經去年9場一軍出賽後，休賽季跟隨台灣參與經典賽，累積大賽經驗，同時持續增重，今年日職開季後先從二軍出發，出賽9場包含8場先發，拿下2勝、防禦率2.54，直到6月上旬才被拉上一軍，排定交流賽對上橫濱DeNA時先發。孫易磊本場前段完全宰制賽場，僅用55球就投完前4局，還飆出6K，其中一次精采三振就是送給橫濱DeNA當家球星牧秀悟。兩人該次對決在第四局1出局後，孫易磊在1好球2壞球後，第4球對捕手配球連搖4次頭，最後投變速球，讓牧秀悟大揮空、還大叫一聲，隨後再主導配球，堅持用變速球讓牧秀悟勉強碰成界外球，再來連續第3顆低角度變速，牧秀悟還是忍不住大揮空，甚至失去重心跌倒。孫易磊與日職頂尖強棒的該次對決，也立刻登上社群版面，不少球迷稱讚道，「對變速球好有自信」、「跟直球的共軌太噁心」、「這強度準備直接站穩一軍了吧」