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臺中連莊職業排球隊今（11）日公布球隊本土戰力調整名單，主攻手宋柏霆、黃謙巽，以及副攻手許廷恩、自由球員蘇厚禎，於本季合約期滿後正式離隊；此外，助理教練吳欣翰也確定於本季結束後告別球隊。宋柏霆、黃謙巽與連莊並肩作戰四個賽季，曾共同寫下企業排球聯賽三連霸紀錄，並一路陪伴球隊走向職業舞台；許廷恩於大學畢業後加入球隊持續成長，蘇厚禎則以豐富經驗與拚戰精神，為團隊帶來穩定力量。球團表示，考量整體戰力規劃與球員個人生涯安排，最終決定於季後分道揚鑣。除球員異動外，助理教練吳欣翰本季結束後也將離開團隊。吳欣翰自連莊重組之際以球員身份加入，隨後歷經管理及教練團等不同角色，長年陪伴球隊成長、穩定發展，對球隊深具重要意義。此次離隊，則是基於個人生涯規劃所對於多位成員離隊，臺中連莊球團表達高度不捨與感謝，感謝大家一路以來的付出與陪伴，共同寫下屬於猛虎的重要篇章，也誠摯祝福每位成員未來發展順利，期待未來能在排球場上再次相見。隨著新賽季腳步逐漸接近，TPVL台灣職業排球聯盟將於明（12）日舉辦首次新人選秀會。根據選秀規則，臺中連莊將於第四順位進行球員指名，球團也期待透過選秀補強本土戰力，完善團隊陣容，全力備戰新賽季挑戰。