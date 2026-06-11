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21歲旅日強投孫易磊，今（11）日代表日本火腿，於交流賽主場對上橫濱DeNA，本季一軍初登板就繳出6局無失分好投，還狂飆8次三振，靠著極速157公里速球搭配極品變速球壓制打者，表現完全不輸同場出戰的橫濱王牌東克樹，前6局打完，日本火腿、橫濱DeNA打線依舊靜悄悄，雙方暫時0：0平手。孫易磊去年就在一軍有9場出賽紀錄，休賽季跟著中華隊參與經典賽，因持續增重關係，日職開季先從二軍出發，累積9場初賽中包含8場先發，直到6月初才迎來一軍先發機會。孫易磊前四局僅用55球投出12上12下，還送出5次三振，橫濱一眾主力包含牧秀悟、筒香嘉智、佐野恵太、度会隆輝等人都拿孫易磊沒轍，直到第五局才被敲出本場首支安打，五、六局雖然遭遇失分危機，但孫易磊仍舊展現強心臟，強化後的體能，讓他在第六局、用球數破90球情況下，仍能飆出156公里火球，連續取得出局數，最終用95球投完6局無失分。可惜本場孫易磊強碰去年曾因外遇事件重創形象的橫濱DeNA王牌東克樹，這位軟投派左投展現大投手特質，同樣在前6局讓日本火腿完全無法越雷池一步，兩隊前6局打完0：0，孫易磊平手時退場，生涯第10場一軍出賽、仍無緣生涯第一勝。