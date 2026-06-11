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香港天文學家是忠實書迷！將星體命名贈予謝哲青

▲得知這份來自太空的驚喜後，謝哲青感動表示：「內心充滿感動與驚喜」。（圖／謝哲青臉書）

跨越紙頁的星空共鳴！謝哲青：懷著謙卑收下宇宙的禮物

文學與科學在宇宙深處交會！台灣知名旅行與藝術史作家謝哲青，近日得到了一項浪漫大禮物，因天文學家楊光宇（William Kwong Yu Yeung）將其新發現的小行星正式命名為，且該命名已獲得國際天文學聯合會小天體命名工作小組（WGSBN）正式通過，已經在 NASA / JPL 小天體資料庫直接查得到。對此，謝哲青本人今（11）日也感性發文表示：「內心充滿感動與驚喜！」人類的名字能登上宇宙真的太浪漫了！根據官方的命名說明，謝哲青在介紹中被定位為台灣旅行與藝術史作家，而他的著作《星空吟遊》，更被發現者楊光宇形容為「他所讀過，最具詩意的天文書」。這次為謝哲青命名小行星的楊光宇，是出生於香港的加拿大籍業餘天文學家，被譽為全球最多產的小行星發現者之一。他榮獲國際小行星中心認證的編號小行星發現數量超過 2,000 顆，同時也是週期彗星 172P / Yeung 的發現者，在國際天文界享有極高聲望。過去他曾以多位華人名人與貢獻者為小行星命名，這次因一本書將星體獻給台灣作家，被視為跨越文學與天文的動人交會。得知這份來自太空的驚喜後，謝哲青感動表示：「《星空吟遊》是我對宇宙、歷史與生命的沉思與想像。我未曾想過，那些寫下的文字竟能跨越紙頁，抵達另一位探索星空的人心中；更不會知道，這份共鳴最終會化作一顆真正運行於太陽系中的小行星。」他也由衷感謝天文學家楊光宇的厚愛與心意：「當我再次抬頭望向繁星，我會懷著更加謙卑的心情，記得這份宇宙深處的禮物。」謝哲青更有感而發地寫道：「其實想想，小行星特別適合文學。它不像恆星能發出自己的光，也不像行星自成一格瑰麗。它微小、黯淡、孤獨，經常只有編號而沒有名字。在文學的類比中，小行星不會是英雄，更接近那些被忽略、漂泊、等待被看見的存在。」