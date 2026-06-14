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▲劉德華（左）和梁家輝（右）曾合演過《情義之西西里島》等片，兩人曾是藝員訓練班的同學。（圖／翻攝自IMDb）

▲劉德華從年輕時就是標準的英俊小生，一直帥到現在。（圖／翻攝自IMDb）

▲梁家輝因《垂簾聽政》成為最年輕的香港電影金像獎影帝，卻因而失去台灣市場，差點沒辦法在演藝界撐下去。（圖／翻攝自老电视剧爱好者YT）

▲徐錦江在《新鹿鼎記》中的大反派鰲拜演出，讓觀眾印象深刻，但他戲外並非粗豪的性格，反而是細膩的藝術家個性。（圖／翻攝自IMDb）

每年到了畢業季，就會有一堆曾共同相處、求學的同窗將要走上不同的人生道路，有時在學校中的表現，未必在生活中也一模一樣，總有人令人驚嘆：「想不到他在學生時期竟是這個樣子！」今日都已被觀眾熟悉的劉德華、梁家輝、徐錦江，其實曾是TVB藝員訓練班同期同學，梁家輝曾經說道：「劉德華當初就是班裡最帥的，一直到今天最帥的還是他。」而徐錦江反而是最乖的那個。觀眾眼中的劉德華、梁家輝與徐錦江，各有不同的銀幕形象：劉德華一直以來就是英俊小生，是當然的男主角人選，演技始終不及外表那麼容易被重視；梁家輝則是演技精湛，角色也沒有定型，宛如變色龍；最高大、威猛的徐錦江，卻是最受限的那一個，大家想到的他不是三級片猛男，就是粗豪莽夫，然而他竟是藝員訓練班裡最乖的學生，後來還去報名邵氏的武師訓練班學動作表演。梁家輝回憶當年同學之中，劉德華就是最帥的那一個，但長相如此具優勢，劉德華在TVB還是從龍套、配角，慢慢演起，才有跨上大銀幕的機會，且第一部電影《彩雲曲》也並不是男主角，演了兩三部片才開始當主角，漸漸爬上大牌的位置。梁家輝卻走上一條更曲折、一度都不知道能不能撐下去的路。當年快結訓時，TVB派人來談簽約，梁家輝一聽要簽8年，決定拒絕，於是在TVB就沒了發展的機會。後來卻蒙大導演李翰祥青睞，找他在《垂簾聽政》演咸豐皇帝，成了香港電影金像獎最年輕的影帝，但因該片在中國拍攝，違反那時台灣的規定，當年香港演員要加入港九自由總會才能獲准來台發展，梁家輝因此失去台灣市場，許多電影公司都不敢找他拍片，一度要到街頭販賣皮飾。直到1987年，梁家輝與林青霞合演《奪命佳人》將上映，電影公司在上片前為他解決了無法來台的問題，此後他不但能來台灣拍戲、出唱片、上綜藝節目，也讓他順勢贏得不少台灣觀眾喜愛，後來更因演出法國電影《情人》打開歐美市場，成為同學之間曾有「國際影星」地位的代表。反倒是最乖、身材最高大的徐錦江，長得太粗獷很難搶到正統小生主角的位置，變成扮演惡霸反派為主，之後又成了三級片的猛男，拍到自己心裡都克服不了障礙，並不是非常快樂，外界才知道他原來是心思細膩、具有藝術才情的文藝青年，所有的角色都跟他本人大有差別，也讓他在同學之中顯得獨樹一格。