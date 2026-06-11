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▲180萬粉絲、影片點播量破億的操偶師蔡冬梅，將親臨先嗇宮為信眾操偶。（圖／先嗇宮提供）

新北市三重區的年度文化盛事「神農文化祭」熱鬧登場！適逢先嗇宮迎來272週年，從早年地方熟悉的三重埔大拜拜，如今已邁入第26屆，發展成兼具文化、教育與公益意義的活動。新北各地供奉神農大帝的宮廟都舉辦祝壽祈福活動，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜，前往三重先帝宮參拜並致贈「赫濯聲靈」匾額，祈求風調雨順、市民安居樂業。延續去年山西「打鐵花」非遺表演的超高人氣，今年主辦單位再度邀請榮獲國家級非物質文化遺產名錄的「提線木偶」與「漳州歌仔戲」跨海演出，將於12日與13日連續兩天晚上7點登場，兩大劇團預計帶來長達130分鐘的精彩劇目，讓台灣民眾欣賞中華傳統戲曲藝術的獨特魅力。本次演出亮點，邀請到網路坐擁180萬粉絲、影片點播量破億的操偶師蔡冬梅，她曾在2024年登上央視戲曲春晚，成功讓提線木偶這項小眾傳統表演走入大眾視野，這次她將親臨先嗇宮為信眾操偶。此外，曾登上北京奧運舞台、與台灣歌仔戲系出同源的漳州歌仔戲也將同台飆戲，相當有看頭。