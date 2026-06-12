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▲C羅為了可以定期捐血、捐贈骨髓給需要的人，誓言這一生都不會刺青。（圖／翻攝自Cristiano Ronaldo IG@cristiano）

2026年世界盃足球賽即將在12日正式開踢，7月20日舉行決賽，41歲傳奇球星C羅（Cristiano Ronaldo）將第6度代表葡萄牙上場征戰，關於他的軼事很多，不同於許多世足球星熱愛紋身，C羅堅持此生不在身上刺青，背後原因超級暖心，是為了能夠定期捐血和捐贈骨髓。不同於梅西、內馬爾、拉莫斯或是貝克漢熱衷刺青，C羅曾經發誓這一生絕對不嘗試紋身，全都是為了可以定期捐血、捐贈骨髓，許多國家規定刺青後必須暫緩至少一年才能捐血，以避免感染風險，C羅為了持續幫助有需要的人，選擇終生讓身上保持乾乾淨淨。至於C羅決定長期捐血的動機，源自於他過去看到前隊友的孩子因為罹患白血病，急需尋找骨髓與血液捐贈，讓他深刻體會到捐血與捐髓能實際拯救生命，從此開啟他的定期捐血、投身公益之路，C羅甚至擔任全球捐血大使，以自身影響力推廣此理念。C羅長期致力公益活動，多次捐出天價獎金、拍賣個人物品賑災，並擔任「救助兒童會」（Save the Children）等機構的全球形象大使，細數他的善舉，C羅曾經幫病童全額支付高額手術費、在疫情期間捐出巨資購置加護病房設備、對尼泊爾大地震捐出鉅額救援款項，以及在汶川地震後拍賣球衣籌款。此外，C羅還長期捐助敘利亞難民兒童、幫助流浪動物收容所，也曾經將贏得歐冠盃的奪冠獎金全數捐給慈善機構，善行不勝枚舉。