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杏輝日前與日本Magmitt Pharmaceutical等業者完成多項合作討論，包含新簽消化系統用藥在台銷售代理權等，雙方就藥品代工、進口銷售等業務深入交換意見，持續擴大台灣、日本與亞洲市場布局。杏輝總經理白友烺表示，消化系統用藥具備明確剛性需求，隨著台灣正式邁入超高齡社會，預計該品類具備長期且穩定的市場基礎。白友烺表示，Magmitt消化系統用藥，在日本市場長期名列最受歡迎品項，預期導入台灣後市場接受度高，並可補強杏輝在消化系統用藥領域的產品線完整性。根據健保署歷年用藥統計，相關藥物在國人整體用藥量中長期居前，而2023年便秘用藥為健保用藥量第三名，國內市場規模目前已突破8億元，年成長率維持約6%至8%。杏輝副董事長李易達與白友烺出訪日本，除與Magmitt擴大合作外，也深化與日本Daito合作關係，延續先前展會期間洽談的合作案，跨國合作項目已陸續進入交貨階段，其中包括共同合作的癌症用藥委託製造外銷合約。同時杏輝也與多家日本國際級藥廠洽談藥品代理、委託製造、共同開發、技術授權及市場專屬銷售等多元模式，內容涵蓋癌症用藥外銷、三高藥物技術授權在台製造販售，以及多項原料專屬開發等。