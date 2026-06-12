實況主在鏡頭前的模樣，究竟是真實的自己，還是經過設計的人設？最新一集《新電玩大觀園》今（12）日晚間6點於 YouTube 頻道準時上線，邀請人氣實況主小亮與小雲寶寶擔任節目嘉賓，除了分享從職業選手轉型為實況主的心路歷程，也大聊直播圈最常被討論的人設、酸民文化與網路輿論等話題，最後還有「反差遊戲王PK賽」挑戰，精彩內容不能錯過。
從職業選手到實況主 如何面對人設與酸民壓力？
小亮與小雲寶寶都曾擁有電競選手身分，如今則以實況主身分活躍於直播圈。本集《新電玩大觀園》中，兩人除了分享轉換跑道後的心境變化，也討論實況主經常面臨的「人設」話題。面對觀眾長時間透過直播關注自己的生活與個性，究竟該展現最真實的一面，還是維持觀眾期待的形象？
兩人坦言，實況主與職業選手最大的差異，在於必須直接面對來自網路的各種聲音。從酸民留言、惡意攻擊，到網路輿論引發的爭議與衝突，都考驗著實況主的心理素質與應對能力。對此，小亮與小雲寶寶也分享自己面對負面評論時的看法，以及如何在網路世界中找到平衡。
三款遊戲接力開戰 爭奪「反差遊戲王」稱號
為了一探二人的真實面貌，《新電玩大觀園》安排「反差遊戲王PK賽」，讓兩位來賓透過《GTA》、《皮卡丘打排球》以及《Everybody 1-2-Switch!》三款風格不同的遊戲展開對決。考驗操作技巧與臨場反應，在過程中製造出不少爆笑的畫面，究竟誰能成功適應不同類型的挑戰，並奪下最終的「反差遊戲王」稱號，也成為本集節目的最大看點。
究竟實況主口中的真實自我與觀眾眼中的模樣是否相同？面對網路世界的讚美與批評，又該如何調適心態持續前進？而在反差遊戲挑戰中，小亮與小雲寶寶誰又能笑到最後、抱回「反差遊戲王」頭銜？更多精彩內容，敬請鎖定今（12）日晚間6點上線的《新電玩大觀園》。
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小亮與小雲寶寶都曾擁有電競選手身分，如今則以實況主身分活躍於直播圈。本集《新電玩大觀園》中，兩人除了分享轉換跑道後的心境變化，也討論實況主經常面臨的「人設」話題。面對觀眾長時間透過直播關注自己的生活與個性，究竟該展現最真實的一面，還是維持觀眾期待的形象？
兩人坦言，實況主與職業選手最大的差異，在於必須直接面對來自網路的各種聲音。從酸民留言、惡意攻擊，到網路輿論引發的爭議與衝突，都考驗著實況主的心理素質與應對能力。對此，小亮與小雲寶寶也分享自己面對負面評論時的看法，以及如何在網路世界中找到平衡。
為了一探二人的真實面貌，《新電玩大觀園》安排「反差遊戲王PK賽」，讓兩位來賓透過《GTA》、《皮卡丘打排球》以及《Everybody 1-2-Switch!》三款風格不同的遊戲展開對決。考驗操作技巧與臨場反應，在過程中製造出不少爆笑的畫面，究竟誰能成功適應不同類型的挑戰，並奪下最終的「反差遊戲王」稱號，也成為本集節目的最大看點。
究竟實況主口中的真實自我與觀眾眼中的模樣是否相同？面對網路世界的讚美與批評，又該如何調適心態持續前進？而在反差遊戲挑戰中，小亮與小雲寶寶誰又能笑到最後、抱回「反差遊戲王」頭銜？更多精彩內容，敬請鎖定今（12）日晚間6點上線的《新電玩大觀園》。