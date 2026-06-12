梅雨季大雷雨狂炸，通勤族紛紛尋求不滲水的防雨神衣。《NOWNEWS今日新聞》盤點社群平台上的熱門雨衣討論貼文，不少人大推雨衣界霸主「Outperform（奧德蒙）」，卻也公認某款千元雨衣是大爆雷，直呼穿了領口和膝蓋全濕透千萬別買，騎士下手前務必看清避雷。
🟡 千元雨衣遭控拉鍊狂滲水
日前有高雄通勤族在Threads發文詢問暴雨不滲水的雨衣品牌，列出常看到的四大選手求推薦。不料貼文引來大量苦主，針對名單中的「C2C」開單砲轟。過來人崩潰表示：「千萬別買！穿兩次領口、膝蓋全濕」、「一件 1,300 多元側邊拉鍊卻不防水，客服還說騎車時要拉平整才不會滲水，誰騎車能讓雨衣完全平整？」甚至有騎士直言它是貼牌貨，勸大家避開。
🟡 反轉兩樣情愛用者出力挺
不過這款雨衣也非人人喊打，記者發現仍有少數愛用者出面力挺。有支持者表示，自己穿了兩年依然乾爽，且側開秒穿設計非常快，空間夠大不用擔心後背包淋濕。也有騎士大讚第二代款式相當好穿：「目前穿了一年，暴雨也沒進水，全罩安全帽可以直接穿脫超方便。」可見特定改良款式依舊有死忠粉絲買單。
🟡 機車族封它雨衣界新戰神
相較之下，討論串中呼聲最高的防禦天花板則一面倒指向「Outperform（奧德蒙）」。機車族盛讚奧德蒙在脖子與拉鍊的防進水做得極扎實，甚至有款式採用專利斜開雙拉鍊與頂級 YKK 防水拉鍊。內行人分析，其「終結者斜開兩件式」具備三層袖口，大拇指可插出當防曬手套，大暴雨騎 40 分鐘裡面都沒濕，穿過真的回不去了。
🟡 三大熱門雨衣品牌大解密
C2C（Check2Check）：知名網紅電商熱銷品牌，主打潮流剪裁與機能便利性（如側開秒穿、後背包擴充空間），外型好看深受年輕族群青睞，但在極端大暴雨下的防水持續力評價較兩極。
Outperform（奧德蒙）與 Brightday（君邁雨衣）：內行騎士點出這兩大品牌其實出自同一個大廠製造生產！雖然由不同公司經營，設計與專利也不同（雙方會互相授權），但都維持極高工藝。市面上雨衣常見的「拇指套防滲專利設計」其實就是他們的專利，吸引無數品牌致敬。
🟡 達人私藏激推防雨神組合
除了上述指標大牌，社群上的雨天通勤達人也大方分享私藏的「抗汛神組合」。面對突發的大雷雨或短程通勤，內行人大推採用「Usii透氣套頭式雨衣」直接搭配「迪卡儂雨褲」。這套組合不僅穿脫極快、透氣不悶熱，且千元有找的超高 CP 值防雨效果完全不輸連身大牌，也是機車族極佳的避雷新選擇。
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日前有高雄通勤族在Threads發文詢問暴雨不滲水的雨衣品牌，列出常看到的四大選手求推薦。不料貼文引來大量苦主，針對名單中的「C2C」開單砲轟。過來人崩潰表示：「千萬別買！穿兩次領口、膝蓋全濕」、「一件 1,300 多元側邊拉鍊卻不防水，客服還說騎車時要拉平整才不會滲水，誰騎車能讓雨衣完全平整？」甚至有騎士直言它是貼牌貨，勸大家避開。
不過這款雨衣也非人人喊打，記者發現仍有少數愛用者出面力挺。有支持者表示，自己穿了兩年依然乾爽，且側開秒穿設計非常快，空間夠大不用擔心後背包淋濕。也有騎士大讚第二代款式相當好穿：「目前穿了一年，暴雨也沒進水，全罩安全帽可以直接穿脫超方便。」可見特定改良款式依舊有死忠粉絲買單。
🟡 機車族封它雨衣界新戰神
相較之下，討論串中呼聲最高的防禦天花板則一面倒指向「Outperform（奧德蒙）」。機車族盛讚奧德蒙在脖子與拉鍊的防進水做得極扎實，甚至有款式採用專利斜開雙拉鍊與頂級 YKK 防水拉鍊。內行人分析，其「終結者斜開兩件式」具備三層袖口，大拇指可插出當防曬手套，大暴雨騎 40 分鐘裡面都沒濕，穿過真的回不去了。
C2C（Check2Check）：知名網紅電商熱銷品牌，主打潮流剪裁與機能便利性（如側開秒穿、後背包擴充空間），外型好看深受年輕族群青睞，但在極端大暴雨下的防水持續力評價較兩極。
Outperform（奧德蒙）與 Brightday（君邁雨衣）：內行騎士點出這兩大品牌其實出自同一個大廠製造生產！雖然由不同公司經營，設計與專利也不同（雙方會互相授權），但都維持極高工藝。市面上雨衣常見的「拇指套防滲專利設計」其實就是他們的專利，吸引無數品牌致敬。
除了上述指標大牌，社群上的雨天通勤達人也大方分享私藏的「抗汛神組合」。面對突發的大雷雨或短程通勤，內行人大推採用「Usii透氣套頭式雨衣」直接搭配「迪卡儂雨褲」。這套組合不僅穿脫極快、透氣不悶熱，且千元有找的超高 CP 值防雨效果完全不輸連身大牌，也是機車族極佳的避雷新選擇。