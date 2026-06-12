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日亞今（12）日表示，德國法院確認億光，因在德國侵害專利，應給付日亞163萬歐元（約5965萬台幣）；並且公司致力於保護其擁有的專利及其他智慧財產權，將在適當且必要時，對任何國家對侵權人採取措施。杜塞道夫地方法院（Düsseldorf District Court）針對日亞對台灣LED製造商億光電子與其德國子公司Everlight Electronics Europe GmbH提起的損害賠償訴訟宣示，其判決結果（案號 4a O 9/25）。日亞損害賠償1,632,759.30歐元暨利息（利息總計約100萬歐元），具體數額並可能因億光給付時間不同而有所增加。杜塞道夫地方法院表示，此判決非終局判決而仍可再上訴。損害賠償是導因於億光在德國侵害日亞的YAG專利 EP 936 682 （DE 697 02 929），該侵權行為先前已經由杜塞道夫地方法院肯認並作成判決。