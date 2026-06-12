韓綜《真男人的旅行法in九州》播出後憑藉秋成勳、金鐘國與BIGBANG大聲毫無包袱的互動圈粉無數，不少台灣觀眾敲碗第二季來台拍攝，沒想到願望成真，秋成勳、金鐘國日前帶著新成員ZICO低調飛來台灣取景，不但被民眾直擊現身機場、夜市與街頭，還和路人同桌吃雞肉飯，相關巧遇照在Threads瘋傳掀熱議，官方今（12）日也證實《真男人的旅行法》第二季將以台灣作為全新旅程舞台。
秋成勳、金鐘國、ZICO穿宮廟背心來台 還跟路人併桌吃飯
有網友日前在Threads透露，自己搭廉航返台時，在飛機上遇到ZICO，以為自己眼花看錯，沒想到一下飛機還看到秋成勳跟金鐘國。事後官方證實，3人正是為了《真男人的旅行法》第二季來台取景，一行人抵台後立刻展開拍攝行程，從機場到街頭接連被民眾巧遇，他們甚至在夜市突然跟路人共桌吃雞肉飯，讓不少民眾又驚又喜。
《真男人的旅行法》遠傳大樓取景 台灣篇確定friDay影音播出
不只穿梭夜市，秋成勳、金鐘國、ZICO還造訪遠傳電信總部大樓，看到現場聚集大批粉絲與員工熱情迎接，讓3人又驚又喜，而遠傳總經理井琪也出面迎接，感謝他們特地來台拍攝。
為了歡迎3位嘉賓到訪，遠傳總經理井琪、遠傳電信娛樂事業營運長蔡俊榮特別送上近年爆紅、極具台灣特色的客製化宮廟背心，並依照秋成勳、金鐘國、ZICO鮮明形象設計專屬稱號，包括秋成勳的「性感秋山」、金鐘國的「蛋白質怪物」以及ZICO的「音樂惡童」，3人收到後愛不釋手，甚至前往下一站時仍捨不得換下。
第一季《真男人的旅行法 in 九州》由《體能之巔：百人大挑戰》人氣成員秋成勳、熱愛健身的《Running Man》長青班底金鐘國，以及BIGBANG成員大聲共同出演。三個精力旺盛的大男人一路隨性旅行，時而鬥嘴、時而較勁，充滿真實又爆笑的互動，也讓節目收穫大批觀眾的喜愛。第二季則將舞台搬到台灣，由秋成勳、金鐘國與ZICO一同踏上充滿未知與驚喜的寶島之旅，屆時將會在friDay影音播出。
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有網友日前在Threads透露，自己搭廉航返台時，在飛機上遇到ZICO，以為自己眼花看錯，沒想到一下飛機還看到秋成勳跟金鐘國。事後官方證實，3人正是為了《真男人的旅行法》第二季來台取景，一行人抵台後立刻展開拍攝行程，從機場到街頭接連被民眾巧遇，他們甚至在夜市突然跟路人共桌吃雞肉飯，讓不少民眾又驚又喜。
《真男人的旅行法》遠傳大樓取景 台灣篇確定friDay影音播出
不只穿梭夜市，秋成勳、金鐘國、ZICO還造訪遠傳電信總部大樓，看到現場聚集大批粉絲與員工熱情迎接，讓3人又驚又喜，而遠傳總經理井琪也出面迎接，感謝他們特地來台拍攝。
為了歡迎3位嘉賓到訪，遠傳總經理井琪、遠傳電信娛樂事業營運長蔡俊榮特別送上近年爆紅、極具台灣特色的客製化宮廟背心，並依照秋成勳、金鐘國、ZICO鮮明形象設計專屬稱號，包括秋成勳的「性感秋山」、金鐘國的「蛋白質怪物」以及ZICO的「音樂惡童」，3人收到後愛不釋手，甚至前往下一站時仍捨不得換下。
第一季《真男人的旅行法 in 九州》由《體能之巔：百人大挑戰》人氣成員秋成勳、熱愛健身的《Running Man》長青班底金鐘國，以及BIGBANG成員大聲共同出演。三個精力旺盛的大男人一路隨性旅行，時而鬥嘴、時而較勁，充滿真實又爆笑的互動，也讓節目收穫大批觀眾的喜愛。第二季則將舞台搬到台灣，由秋成勳、金鐘國與ZICO一同踏上充滿未知與驚喜的寶島之旅，屆時將會在friDay影音播出。