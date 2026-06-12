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▲文化大學積極整合外部資源，拓展學生校外住宿選擇，打造安全、便利且安心的租屋環境。（圖／翻攝畫面）

▲中國文化大學與兆基屋管簽署合作備忘錄，由校長王子奇（右）與董事長李建成（左）代表簽約。（圖／翻攝畫面）

為協助學生獲得安全、合法且優質的校外住宿環境，中國文化大學日前與台灣包租代管企業兆基屋管簽訂合作備忘錄。由校長王子奇與兆基屋管董事長李建成代表完成簽署，建立多元合作機制，結合校方與企業專業管理資源，全面盤點校區周邊及雙北通勤便利地區優質房源，提供更安全、合適的居住選擇。校長王子奇表示，校外租屋的安全與品質，一直是學校關注學生權益的重要議題。陽明山及周邊地區租屋市場具備地緣特殊性，學生與家長對安全與便利性需求殷切。感謝兆基屋管以專業經驗協助把關，並配合校方賃居訪視機制，共同守護學生居住安全，讓家長安心、學生放心，落實大學社會責任。兆基屋管董事長李建成指出，兆基屋管長期致力推動專業租賃管理與企業社會責任，此次與文化大學合作，將積極盤點士林區、北投區及捷運沿線適合物件，特別優先協助校園周邊租屋資源，期望減輕青年學子的經濟負擔。首波合作推出的物件為鄰近校園的「凱旋苑」，自7月1日起將轉型為社會住宅，以較低租金提供符合資格學生申請入住，協助降低居住成本，使學生能在安全、便利且負擔合理的環境中安心就學。學務長李亦君補充指出，學校積極配合教育部「雲端租屋生活網」政策，平台上租賃物件均須經軍訓室實地訪視確認合格後方可上架，嚴格把關居住安全。未來兆基屋管提供且通過訪視檢核的校園周邊物件，也將陸續上架該平台。此外，學生可同時搭配內政部租金補貼機制，透過公私協力進一步減輕租屋負擔。值得一提的是，兆基屋管董事長及多位高階主管均為文化大學行銷所傑出校友，本次合作基於「學長姐回饋母校、提攜學弟妹」的傳承精神，更樹立大專院校與專業租賃管理企業合作典範，落實公私協力關懷學生的理念。未來雙方將持續深化合作，共同打造更安全、舒適、便利的居住環境，讓學生無後顧之憂投入學習與校園生活，創造產學與校友共榮的新局。