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▲Coupang酷澎集結OREO & BTS聯名餅乾、COTD 奶油雪平鍋 SNOOPY聯名等商品，讓年輕、喜好最新話題的消費者探索。（圖／業者提供）

Coupang酷澎持續為台灣線上零售市場注入嶄新動能，吸引年輕、喜愛嘗鮮的消費族群，也促使國際與本土品牌積極展開合作。隨著WOW會員獨享滿888元日用品現折200元活動熱烈進行，Coupang酷澎宣布本週率先全台通路推出期間限定 OREO & BTS 聯名餅乾，讓粉絲第一時間加入席捲全球 80 多個市場的玩心風潮。BTS將對粉絲的愛投注於本次OREO餅乾外層設計之中，適逢團體成立13週年，期間限定的OREO & BTS聯名餅乾特別推出13款由成員們親自設計、獻給粉絲的專屬圖案。包括成員名字、BTS應援棒，以及三款可拼湊出特別訊息的餅乾圖案。完成蒐集OREO& BTS聯名餅乾，即可揭曉隱藏巧思！品牌並邀請OREO與BTS粉絲共同為BTS獻上「全球最大的應援信」，詳請請見活動官方網站(tw.oreosea.com)。除了國際品牌聯名商品，本土品牌話題新品同樣在 Coupang酷澎熱賣。隨著 2026 FIFA 世界盃本週開賽，聯華食品旗下人氣休閒零食品牌卡廸那全系列商品換上世足限定包裝。即日起至 7 月 31 日止，購買德州薯條雞汁風味、非油炸米米脆片、波浪洋芋片海鹽口味等指定商品，並於官方 LINE 帳號登錄發票，即有機會抽中 Nintendo Switch 2、郵政禮券 4,000 元等超值好禮。看球賽當然少不了搭配飲品。國民汽水品牌黑松沙士全新推出清新紅柚風味，無論搭配炸物或燒烤都相當對味。戶外活動時也別忘了隨時補充水分，Coupang酷澎也獨家上市悅氏 Light 鹼性水無標籤版，以減少瓶身封膜的設計，為環境永續盡一份心力。Coupang酷澎 WOW 會員每月只需 59 元，即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運等服務，隨時輕鬆下單。即日起至 6 月 18 日，WOW 會員購買食品飲品、洗沐用品、美妝保養、母嬰文具用品、餐廚用品及寵物食品等指定類別商品（部分商品除外），單筆消費滿 888 元即可現折 200 元。每位會員帳號每日限使用一次，須完成線上付款並選擇指定宅配取件方式；活動名額有限，額滿為止。不沾鍋具品牌 COTD 推出的奶油雪平鍋與 Snoopy 活力聯名系列，兼具耐磨材質與防燙把手設計，可愛實用兼備，讓日常烹飪更添樂趣。同樣受到消費者喜愛的 norns Peanuts 史努比雙飲手把保溫杯，採用雙層真空結構與 304 不鏽鋼材質，具備優異保溫保冷效果，隨時都能享受適口溫度。此外，Coupang酷澎作為 Apple 授權經銷商，結合「火箭速配」服務，最快可於隔日到貨。新品 iPhone 17 Pro、AirPods Max 2、MacBook Neo 256GB 等熱門商品皆備有現貨，無論換機或畢業送禮都快速到手。WOW 會員購買數位家電與 3C 商品還可享信用卡專屬回饋，即日起至 6 月 18 日，購買具備主動降噪功能及 IP57 高規格防塵防水設計的 AirPods Pro 3，刷國泰世華信用卡單筆消費滿 6,180 元，即可現折 618 元，相當優惠價再享有 9 折優惠。更多 WOW 會員信用卡優惠名額及活動辦法，請依銀行公告為準。謹慎理財，信用無價。