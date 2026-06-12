音樂祭「2026浪人祭」將於11月7日至11月8日在台南安平登場，主辦單位今（12）日宣布首波出席名單，日本樂壇「現象級怪物藝人」ano確定參演，這將是她首度以個人名義在台開唱，至於她會出席哪個場次，官方將於日後公開。該活動票價分為盲鳥票種2900元、3000元；雙日海鳥票3300元、雙日預售票3600元；雙日愛心票1800元、單日預售票2200元、單日愛心票1100元，6月17日（三）中午12:00在KKTIX開賣。
ano介紹 首度來台開唱
ano日前直播時，被粉絲問到是否有機會來台演出，她坦言一直很想來台灣開唱，還神祕預告「也許有機會」。如今答案正式揭曉，她將透過浪人祭與台灣粉絲見面。
ano憑藉宛如漫畫女主角的外型，以及獨樹一格的怪萌魅力，出道後迅速走紅，舞台上展現叛逆又充滿爆發力的風格，後續累積大批死忠粉絲，也因此被封為「惡魔級歌手」。她在2022年替人氣動畫《鏈鋸人》演唱片尾曲〈ちゅ、多様性。〉，憑藉洗腦旋律與招牌舞蹈紅遍全球，官方MV至今累積近8000萬次觀看；去年更成功登上日本武道館舉辦演唱會，門票一開賣便秒殺，這次難得登上台灣舞台，讓不少粉絲相當期待。
📌2026浪人祭活動資訊：
活動日期： 2026年11月7日（六）- 2026年11月8日（日）
活動地點： 台南安平觀夕平台旁大草皮
演出陣容： ano…and more（日後陸續公開）
購票平台： KKTIX
購票網址：https://reurl.cc/Q2vv5b
活動票價：盲鳥票種2900、3000
雙日海鳥票3300、雙日預售票3600
雙日愛心票1800、單日預售票2200、單日愛心票1100
售票日期：6月17日（三）中午12:00
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ano日前直播時，被粉絲問到是否有機會來台演出，她坦言一直很想來台灣開唱，還神祕預告「也許有機會」。如今答案正式揭曉，她將透過浪人祭與台灣粉絲見面。
ano憑藉宛如漫畫女主角的外型，以及獨樹一格的怪萌魅力，出道後迅速走紅，舞台上展現叛逆又充滿爆發力的風格，後續累積大批死忠粉絲，也因此被封為「惡魔級歌手」。她在2022年替人氣動畫《鏈鋸人》演唱片尾曲〈ちゅ、多様性。〉，憑藉洗腦旋律與招牌舞蹈紅遍全球，官方MV至今累積近8000萬次觀看；去年更成功登上日本武道館舉辦演唱會，門票一開賣便秒殺，這次難得登上台灣舞台，讓不少粉絲相當期待。
📌2026浪人祭活動資訊：
活動日期： 2026年11月7日（六）- 2026年11月8日（日）
活動地點： 台南安平觀夕平台旁大草皮
演出陣容： ano…and more（日後陸續公開）
購票平台： KKTIX
購票網址：https://reurl.cc/Q2vv5b
活動票價：盲鳥票種2900、3000
雙日海鳥票3300、雙日預售票3600
雙日愛心票1800、單日預售票2200、單日愛心票1100
售票日期：6月17日（三）中午12:00