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▲海洋委員會舉辦北前船與台灣海洋文化資產國際論壇活動，由海洋委員會主任秘書劉國列(前排中)主持。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任秘書劉國列致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲日台交流協會高雄事務所所長奧正史致詞。(圖／海洋委員會提供)

行政院海洋委員會11日，在高雄師範大學，舉辦北前船與台灣海洋文化資產國際論壇，論壇以航路與貿易、物的流動與記憶，以及海洋文化資產的保存治理與當代再生為主題，期透過台日經驗分享交流，深化東亞海洋文化研究視野，並提供我國在海洋文化資產保存與傳承的新方向。這項由海洋委員會、財團法人日台交流協會、高雄市立歷史博物館及高雄師範大學共同推動的北前船與台灣海洋文化資產國際論壇活動，是由海洋委員會主任秘書劉國列主持，日台交流協會高雄事務所所長奧正史、高雄市立歷史博物館館長李文環、高雄師範大學學務長杜明德、高雄科技大學副教授洪文玲等人，以及台日海洋文化、歷史及文化資產領域學者專家與會。海洋委員會主任秘書劉國列表示，這場開啟跨越時空的北前船與台灣海洋文化資產國際論壇對話，共同探討北前船歷史文化、台灣港口發展、海上貿易網絡及文化資產保存等議題，期盼透過各界激盪，共創豐碩成果，期台日攜手跨越時空，從海上貿易看見東亞海洋文化新視野。高雄師範大學學務長杜明德說，此次論壇主題「北前船」不僅象徵商業貿易，更帶來深度的海洋文化交流、生活形式的形塑，以及人與人之間的珍貴互動，台日雙方除了地緣政治、歷史脈絡與政府間的聯繫，在經濟與文化方面也有非常深厚的交流，期透過此一論壇，與日本民間及各機構建立更緊密的合作關係。高雄市立高雄歷史博物館館長李文環說，高雄作為一座海洋城市，擁有全國最豐富的海洋與港口資源，此計畫預計將成果推廣至國、高中學校，並邀請第一線教師參與教材、教案的開發與走讀活動，讓海洋文化走出學術界、扎根教育體系，以培養年輕世代從小學會「從海洋看台灣歷史文化」的宏觀視野。日台交流協會高雄事務所所長奧正史指出，「北前船」是江戶至明治時期主要在日本海發展的貿易船，不僅運送物資，更將多元文化傳播至各地，並在當地演變成延續至今的獨特文化，台灣自古以來亦擁有頻繁的海上貿易與航路，連結離島及原住民文化，例如蘭嶼達悟(雅美)族與大海緊密連結的歌謠，他深信，台灣同樣擁有許多根植於大海的文化，正以各種形式在長年傳承中留存至今，盼兩國攜手共迎海洋未來式。