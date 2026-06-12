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▲中鋼公司舉辦115年小港區各國小應屆畢業生鋼鐵之旅活動，並引導學生參觀廠區熱軋工場。(圖／中鋼公司提供)

▲漢民國小校長宋宗樺致詞。(圖／中鋼公司提供)

▲中鋼公司舉辦115年小港區各國小應屆畢業生鋼鐵之旅活動，活動中穿插有獎徵答，讓綠色環保的觀念自然扎根於學子心中。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司連日來舉辦115年小港區各國小應屆畢業生鋼鐵之旅活動，邀請小港區13所國小6年級應屆畢業生及師長走進一貫作業鋼廠，除了探索鋼鐵相關知識外，也瞭解中鋼致力推動循環經濟及生產低碳鋼品的努力與成果，讓近1400位參與學子在畢業前夕留下難忘回憶。中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，中鋼公司秉持取之於社會、用之於社會的理念，自民國82年起每年舉辦高雄市小港區國小應屆畢業生鋼鐵之旅戶外教學活動，至今已辦理34屆，今(115)年鋼鐵之旅活動，由中鋼與小港區漢民國小及中鋼集團教育基金會攜手合作。孫宏魁說，中鋼公司每年舉辦的鋼鐵之旅活動，不僅是中鋼投入地方教育及實踐企業社會責任的具體行動，也是小港區每屆國小畢業生的共同記憶。高雄市小港區漢民國小校長宋宗樺指出，非常感謝中鋼公司每年均安排參訪活動，學生們在參觀過程中不僅學習橋梁、船舶、汽車、高樓建築所需的鋼鐵材料如何製造而成，也認識鋼鐵可百分之百回收再利用的特性，學生們不僅走出校園拓展視野，也將珍惜資源與循環經濟的觀念深植內心，也感謝中鋼長期對地方教育的重視及投入，展現企業社會責任。鋼鐵之旅活動，安排高雄市小港區應屆畢業學子參觀熱軋工場，學生們見到規模宏大的鋼鐵生產設備，以及現代化產線運作景象，紛紛展現驚喜神情。中鋼集團教育基金會也精心設計「鋼鐵小學堂」搶答活動，題目涵蓋鋼鐵科普、環境保護與資源循環再利用等主題，將工業知識轉化成生動有趣的益智互動遊戲，不僅活動現場歡笑聲不斷，同時也讓綠色環保的觀念自然扎根於學子心中。