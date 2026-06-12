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勞動部洪申翰率團赴日內瓦，當地時11日出席與中華民國全國總工會合辦「尊嚴勞動國際研討會」。這是勞動部首度在國際勞工大會（ILC）期間辦理週邊活動，並邀請國際勞工組織（ILO）勞工事務局（ACTRAV）前副局長Anna Biondi 、國際工會聯合會（ITUC）前副秘書長Mamadou Diallo、菲律賓與新加坡等國的總工會代表，開創勞動部實質參與ILO事務的里程碑。台灣非ILO會員國，無法以官方代表身份出席國際勞工大會，但仍長期支持具ITUC會員資格之全總代表我國，以勞方成員身份出席ILC。洪申翰表示，台灣是國際供應鏈上越來越重要的一份子，在勞動法規與制度上如何接軌國際，是重要的議題，也珍惜每一個參與國際社會政策討論的機會，因此，期盼透過本次研討會，分享勞動部重點業務並聽取各國工會觀點。研討會主題「因應人工智慧：勞動政策之未來與挑戰」，勞動部就我國AI所涉勞動議題及政策進行說明。 AI所涉勞動議題獲得現場來賓熱烈迴響，貝里斯聯合國代表Harold Young及KMU理事長Elmer Labog，分別對AI加深生產力與薪資的落差，以及AI以外的替代方案等議題提問。對此，洪申翰說明，AI帶動了台灣半導體相關產業的蓬勃發展，但政府也看到中小企業的挑戰與升級需求，勞動部更關注勞工數位技能及相應勞動條件之提升，並且會盡最大努力克服困境。