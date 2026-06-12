南亞近期股價走強，法人董事代表人王文潮配偶也趁高檔申報轉讓持股。根據股票轉讓事前申報資料，王文潮配偶12日申報轉讓南亞5000張持股，轉讓後仍持有5萬150張。若以南亞12日收盤價106.5元估算，這次申報轉讓市值約5.33億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基本面方面，南亞5月營收288.3億元，月增4.1%、年增31.3%，改寫47個月新高；累計前5月營收1251億元，年增13%。公司表示，5月營收主要受惠電子材料產品需求增加，以及美國德州EG廠貢獻放大。

南亞本業電子材料需求回溫，預期第三季電子材料營運仍維持不錯表現，營收有望較第二季再小幅成長。轉投資的記憶體大廠南亞科獲利頻頻創高，股價表現也十分亮眼，成為推升市場買盤的重要題材。

南亞本季除電子材料營收成長外，受中東情勢影響，石化產品行情走揚，下游客戶出現備貨需求，帶動化工、聚酯、塑膠加工等產品量價同步改善，預期6月營收有機會優於5月，第二季營收也可望較第一季與去年同期成長。

相關新聞

東南亞電商龍頭「蝦皮」傳全球性裁員！星媒：或與AI轉型有關

美中科技巨頭鎖定東南亞這國！畢業年收上200萬　AI職缺薪資飆25%

南亞科5月營收276.7億元再創高　年增730%　DRAM缺貨恐延到2027

NＯＷ生活攻略｜群創、南亞科是低價股？端午到中秋台股有變化？

林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...