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南亞近期股價走強，法人董事代表人王文潮配偶也趁高檔申報轉讓持股。根據股票轉讓事前申報資料，王文潮配偶12日申報轉讓南亞5000張持股，轉讓後仍持有5萬150張。若以南亞12日收盤價106.5元估算，這次申報轉讓市值約5.33億元。基本面方面，南亞5月營收288.3億元，月增4.1%、年增31.3%，改寫47個月新高；累計前5月營收1251億元，年增13%。公司表示，5月營收主要受惠電子材料產品需求增加，以及美國德州EG廠貢獻放大。南亞本業電子材料需求回溫，預期第三季電子材料營運仍維持不錯表現，營收有望較第二季再小幅成長。轉投資的記憶體大廠南亞科獲利頻頻創高，股價表現也十分亮眼，成為推升市場買盤的重要題材。南亞本季除電子材料營收成長外，受中東情勢影響，石化產品行情走揚，下游客戶出現備貨需求，帶動化工、聚酯、塑膠加工等產品量價同步改善，預期6月營收有機會優於5月，第二季營收也可望較第一季與去年同期成長。