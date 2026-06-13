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中華職棒昨（12）日因天候關係只進行1場比賽，台鋼雄鷹在澄清湖棒球場迎戰樂天桃猿，雙方一路僵持到第9局，最終樂天桃猿靠著林子偉的內野安打以及台鋼一壘手郭阜林的關鍵失誤，終場以 1：0 險勝台鋼雄鷹，驚險中止4連敗。這場比賽台鋼派出後勁擔任先發投手迎戰樂天魔爾曼，雖然後勁在開局表現較不穩定，但靠著優異的危機處理能力以及隊友守備幫忙力保不失，本場比賽他先發6局無失分，可惜無緣勝投。另一方面，樂天桃猿先發投手魔爾曼前4局虎虎生風，僅被郭阜林敲出一支安打，但到了第5局和第6局都讓台鋼攻佔得點圈，不過他和後勁一樣都能夠化解危機安全下莊，此役魔爾曼同樣也是先發6局0失分，無關勝負。雙方一路0：0僵持到9局上，樂天劉子杰率先擊出內野安打並由許賀捷代跑。2 出局後，林子偉擊出內野軟弱滾地球，台鋼三壘手吳念庭接到球後傳向一壘，未料一壘手郭阜林接球時發生致命失誤，此時二壘上的許賀捷展現驚人腳程，繞過三壘直奔本壘，攻下全場唯一的分數，終場樂天桃猿就以1：0擊敗台鋼，中止4連敗。