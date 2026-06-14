新北市政府觀光旅遊局表示，「2026碧潭水舞季－舞力泉High」活動即將於今（14）日迎來閉幕日，特別規劃閉幕限定演出，除了精彩水舞展演外，還邀請「2026誠品青春博覽會」獲獎舞團帶來青春熱力演出，並於晚間20：00將施放300秒煙火。《NOWNEWS今日新聞》整理表演亮點、最佳觀賞點以及交通攻略等一次看。
今年碧潭水舞以「舞力泉High」為主軸，結合水舞、音樂、燈光及雷射光雕效果，打造兼具科技感與娛樂性的水岸夜間盛會。活動最後場次特別安排4首特色展演曲目輪番演出，融合流行音樂、在地創作與主題式編排，其中包含國際熱門歌曲《Golden》、《APT.》，以及新店在地團體「聲動樂團」特別改編創作的專屬展演曲目，搭配燈光、水舞與雷射效果。
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，今（14）日閉幕式還將攜手裕隆城推出跨域聯動活動，邀請參與「2026誠品青春博覽會」的優秀舞團，自下午5時30分起於碧潭東岸廣場接力演出。其中包括由11至14歲熱愛舞蹈女孩組成的「Savage Girls」、活躍於各大賽事及演出活動的冠軍團隊「水煮蛋1.0」，以及由一群熱愛表演年輕人組成的「The SE7EN．七大洋」，透過青春洋溢的舞蹈演出展現新世代活力與創意，讓碧潭化身最熱鬧的青春大舞廳。
🟡「2026新北碧潭水舞季」主要資訊：
日期：即日起～6月14日
時間：每日18:30-21:00（每半小時展演一次，每場 5 分鐘）
地點：碧潭風景區東岸廣場（新北市新店區）
🟡「2026新北碧潭水舞季」最佳觀賞點：
新北市府提到，碧潭東岸廣場可同時欣賞水舞與煙火，是首選觀賞位置；碧潭西岸同樣視野良好。
🟡「2026新北碧潭水舞季」煙火秀資訊：
時間：6月14日晚上20：00
說明：300秒煙火秀今年僅有1場，安排在閉幕當晚壓軸演出。
🟡「2026新北碧潭水舞季」交通資訊：
📍自行開車
▪️國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-辛亥路-基隆路高架道路-環河路-北新路-新店路。
▪️國道3號-新店交流道下-中興路-北宜路-新店路。
▪️停車場：活動期間，碧潭周遭停車場易全數停滿，建議現場恐難即時找到車位，建議開車民眾可將車輛停放於「捷運新店區公所站」及「捷運七張站」附近停車場，再轉乘捷運前往活動會場。
📍搭捷運：
綠線松山新店線捷運新店站，出站後即可到達碧潭風景區。
📍搭公車：
▪️「捷運新店站」下車，步行約5分鐘（644、849、930、綠5、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
▪️「碧潭站」下車，步行約5分鐘（644、647、849、930、綠3、綠5、綠12、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
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新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，今（14）日閉幕式還將攜手裕隆城推出跨域聯動活動，邀請參與「2026誠品青春博覽會」的優秀舞團，自下午5時30分起於碧潭東岸廣場接力演出。其中包括由11至14歲熱愛舞蹈女孩組成的「Savage Girls」、活躍於各大賽事及演出活動的冠軍團隊「水煮蛋1.0」，以及由一群熱愛表演年輕人組成的「The SE7EN．七大洋」，透過青春洋溢的舞蹈演出展現新世代活力與創意，讓碧潭化身最熱鬧的青春大舞廳。
🟡「2026新北碧潭水舞季」主要資訊：
日期：即日起～6月14日
時間：每日18:30-21:00（每半小時展演一次，每場 5 分鐘）
地點：碧潭風景區東岸廣場（新北市新店區）
新北市府提到，碧潭東岸廣場可同時欣賞水舞與煙火，是首選觀賞位置；碧潭西岸同樣視野良好。
🟡「2026新北碧潭水舞季」煙火秀資訊：
時間：6月14日晚上20：00
說明：300秒煙火秀今年僅有1場，安排在閉幕當晚壓軸演出。
📍自行開車
▪️國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-辛亥路-基隆路高架道路-環河路-北新路-新店路。
▪️國道3號-新店交流道下-中興路-北宜路-新店路。
▪️停車場：活動期間，碧潭周遭停車場易全數停滿，建議現場恐難即時找到車位，建議開車民眾可將車輛停放於「捷運新店區公所站」及「捷運七張站」附近停車場，再轉乘捷運前往活動會場。
📍搭捷運：
綠線松山新店線捷運新店站，出站後即可到達碧潭風景區。
📍搭公車：
▪️「捷運新店站」下車，步行約5分鐘（644、849、930、綠5、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
▪️「碧潭站」下車，步行約5分鐘（644、647、849、930、綠3、綠5、綠12、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。