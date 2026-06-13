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▲北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬明日將先發交手中日龍隊，對決老將涌井秀章。（圖／截圖自日職官網）

日本職棒（NPB）今（13）日預告明（14）日先發投手名單，效力北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬將在交流賽先發對決中日龍隊，力拚本季首勝。古林睿煬本季在一軍出賽6場，拿下1場中繼成功也吞下1敗，防禦率5.40，中日隊推出39歲老將涌井秀應戰，生涯在一軍第22個賽季，累積518場出賽，拿下166勝167敗，生涯防禦率3.58。古林睿煬前次在一軍登板已經是5月2日，先發交手歐力士猛牛隊，主投4局失2分，共用78球，被敲出5安含1轟，另外送出6次三振、3次保送，最終無關勝敗。回到二軍這段期間，古林睿煬在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，21.2局失11分，防禦率4.81。古林睿煬近期登板是6月7日二軍先發新潟天鵝之皇隊，主投5局無失分，僅被敲出2安，另外送出1次三振，奪下本季二軍首勝。火腿近期狀況火燙，目前已經拿下8連勝，今日由福島蓮掛帥，若火腿隊能奪勝，明日將交由古林睿煬延續連勝紀錄。中日隊方面，推出39歲老將涌井秀章應戰，生涯在一軍第22個賽季，累積518場出賽，拿下166勝167敗，生涯防禦率3.58。涌井本季在一軍出賽1場，投5局失1分，防禦率1.80。中日隊本季戰績不佳，最近5戰只拿1勝，目前以21勝40敗排在中央聯盟墊底。