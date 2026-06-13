2026 世界盃足球賽地主隊美國迎戰睽違 16 年重返賽場的巴拉圭，背號 20 號的明星前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）簡直踢瘋了——在上半場狂轟獨進兩球、寫下本屆世足首場「單場雙響」的瘋狂紀錄，而他背後「兵工廠青訓出身、坐擁近 2 億年薪、引爆三國足協搶人」的傳奇身世，更在賽後掀起全球球迷熱烈討論！

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🟡 兵工廠正宗血統！轉戰法甲變身「年薪近2億」超級神鋒

今年 24 歲的巴洛貢，足球生涯發跡於英超頂級豪門兵工廠（Arsenal）的青訓系統。擁有純正「槍手」血統的他，年少時就展現驚人的進球天賦，隨後轉戰法甲強權 AS 摩納哥更迎來大爆發。目前他在俱樂部的年薪高達 550 萬歐元（折合台幣約 1.9 億元），冷血的禁區終結能力，讓他成為當今世界足壇身價最炙手可熱的新生代前鋒之一。

▲美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）身穿國家隊 20 號戰袍。他在賽場上表現神勇，私下也常在社群分享披上星條旗的帥氣英姿。（圖／翻攝自Folarin Balogun IG）
▲美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）身穿國家隊 20 號戰袍。他在賽場上表現神勇，私下也常在社群分享披上星條旗的帥氣英姿。（圖／翻攝自Folarin Balogun IG）
🟡 出生、血統、成長地大不同！引爆三國足協搶人大戰

巴洛貢最讓球迷津津樂道的，莫過於他獨特的「三國選擇題」。他出生於美國紐約布魯克林，父母是奈及利亞人，但他 2 歲時就移民英國倫敦。這特殊的身世讓他同時具備代表美國、英格蘭及奈及利亞國家隊出賽的資格。

他曾長期為英格蘭青年隊效力，被視為三獅軍團的未來希望，但最終他在 2023 年決定聽從內心聲音重回出生地，改披美國隊星條旗戰袍，這項決定在當時震撼了整個歐洲足壇。

如今在世界盃大放異彩，這位年薪近 2 億的倫敦男孩，正用實力證明自己就是美國隊在主場爭奪最高榮耀的核心神兵！

📍福拉林·巴洛貢（Folarin Balogun）小檔案

全名： 福拉林·傑瑞·巴洛貢（Folarin Jerry Balogun）

生日： 2001 年 7 月 3 日（24 歲）

場上位置： 前鋒 / 中鋒

國家隊效力： 美國國家男子足球隊（背號 20 號）

目前效力俱樂部： 法甲 AS 摩納哥（AS Monaco）

青訓背景： 英超 兵工廠（Arsenal）

估計年薪： 550 萬歐元（約合新台幣 1.9 億元）

官方 Instagram@balogun

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...