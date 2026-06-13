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▲美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）身穿國家隊 20 號戰袍。他在賽場上表現神勇，私下也常在社群分享披上星條旗的帥氣英姿。（圖／翻攝自Folarin Balogun IG）

2026 世界盃足球賽地主隊美國迎戰睽違 16 年重返賽場的巴拉圭，背號 20 號的明星前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）簡直踢瘋了——在上半場狂轟獨進兩球、寫下本屆世足首場「單場雙響」的瘋狂紀錄，而他背後「兵工廠青訓出身、坐擁近 2 億年薪、引爆三國足協搶人」的傳奇身世，更在賽後掀起全球球迷熱烈討論！今年 24 歲的巴洛貢，足球生涯發跡於。擁有純正「槍手」血統的他，年少時就展現驚人的進球天賦，隨後轉戰法甲強權 AS 摩納哥更迎來大爆發。目前他在俱樂部的年薪高達 550 萬歐元（折合台幣約 1.9 億元），冷血的禁區終結能力，讓他成為當今世界足壇身價最炙手可熱的新生代前鋒之一。巴洛貢最讓球迷津津樂道的，莫過於他獨特的「三國選擇題」。他出生於美國紐約布魯克林，父母是奈及利亞人，但他 2 歲時就移民英國倫敦。這特殊的身世讓他同時具備代表美國、英格蘭及奈及利亞國家隊出賽的資格。他曾長期為英格蘭青年隊效力，被視為三獅軍團的未來希望，但最終他在 2023 年決定聽從內心聲音重回出生地，改披美國隊星條旗戰袍，這項決定在當時震撼了整個歐洲足壇。如今在世界盃大放異彩，這位年薪近 2 億的倫敦男孩，正用實力證明自己就是美國隊在主場爭奪最高榮耀的核心神兵！： 福拉林·傑瑞·巴洛貢（Folarin Jerry Balogun）： 2001 年 7 月 3 日（24 歲）： 前鋒 / 中鋒： 美國國家男子足球隊（背號 20 號）： 法甲 AS 摩納哥（AS Monaco）： 英超 兵工廠（Arsenal）： 550 萬歐元（約合新台幣 1.9 億元）