我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基釀酒人隊24歲王牌投手米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），在登上大聯盟週年紀念日當天，繳出了一場足以載入史冊的史詩級表現！他在面對費城費城人隊的比賽中，僅用95球便完成9局完投完封勝，全場狂飆15次三振，僅被擊出1支安打，以「準完全比賽」（Maddux加強版）的姿態帶領釀酒人以6：0完封強敵。他過去8場先發防禦率僅0.17，且連續8場比賽皆能送出至少8次三振並僅失1分以下，創下自1893年以來的最長紀錄。米肖羅斯基此役的火球威力讓大聯盟打者難以招架。根據追蹤數據，他全場狂催58顆突破100英里的速球，最快球速甚至達到驚人的104.5英里（約168.2公里），創下自2008年投球追蹤技術實施以來，先發投手投出的最快球速。面對費城人陣中史瓦伯（Kyle Schwarber）、透納（Trea Turner）與哈波（Bryce Harper）等頂級球星，米肖羅斯基毫不畏懼，分別以104.5、103.5與104.1英里的火球將三人三振。費城人隊總教練馬丁利（Don Mattingly）賽後無奈表示：「你很少見到這種投球風格，如果你的球棒追不上這種速球，那今晚對任何打者來說都是一場災難。」不僅球速驚人，米肖羅斯基此役控球極為精準，95球中有74顆好球，全場未送出任何保送。這也是繼2000年以來，首位能在單場投出15次三振且用球數低於100球的先發投手。這場比賽直到4局上，才被費城人強打史瓦伯敲出全場唯一的安打。儘管「完全比賽」破功，但米肖羅斯基隨即讓對手打出雙殺打，再度回到面對「最低限度打者」的節奏。全場費城人隊27個出局數中，有15個是靠三振取得，其統治力可見一斑。釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）對於米肖羅斯基的成長感觸良深。兩人從去年同期首秀便開始搭檔，他見證了這名年輕投手從空有球速的「投球機器」，進化為擁有完整戰術頭腦的「王牌投手」。康崔拉斯盛讚：「他現在有明確的作戰計畫，懂得觀察打者，他已經不是在亂投，他是在『投球』。」這場勝利是釀酒人隊自2023年9月以來的首次完投完封勝，米肖羅斯基過去8場先發防禦率僅0.17，且連續8場比賽皆能送出至少8次三振並僅失1分以下，創下自1893年以來的最長紀錄。費城人巨星哈波賽後也大方致敬：「他今晚徹底壓制了我們，你只能脫帽向他致敬。」隨著這位超級新星的強勢崛起，釀酒人隊今年的賽季目標已不僅止於季後賽，更將目光鎖定在最終榮耀。