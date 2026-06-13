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金州勇士今夏確立以柯瑞（Stephen Curry）為主繼續衝冠，也面臨角色球員續約難題。根據外媒《BLUE MAN HOOP》記者華茲（Tyler Watts）報導，勇士雖有資格提前跟主力後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）續約，但這會在柯瑞退休後背負一份巨大的溢價合約，因而呼籲勇士千萬別留下他、盡早做出決斷，甚至提出球團過去處理庫明加（Jonathan Kuminga）合約時的不果決，導致後續一系列的災難操作。勇士續約科爾（Steve Kerr）同時確立以柯瑞為核心的Win Now路線，但在團隊薪資「第二層硬上限」限制中，勇士難以留下每一位角色球員，《BLUE MAN HOOP》就表示，「每一塊錢都至關重要。從波齊姆斯基目前的產能來看，勇士絕不能給他球星等級的待遇。」實際上，波齊姆斯基每年都在進步，但他目前的定位仍是一位稱職的角色球員。本季他場均出賽28.5分鐘，繳出13.8分、5.1籃板、3.7助攻和1.1抄截成績單，從每48分鐘勝分貢獻值（Win Shares）來看，他的表現略高於聯盟平均水準，明顯不是球星等級的產出。波齊姆斯基勢必會爭取一份大合約，外界預測他的續約金額大約在年薪2,000萬美元左右，即便是這個價格，對於一個主要擔任第6人的球員來說也相當昂貴。波齊姆斯基的全能球風確實對勇士有所幫助，但金州管理階層完全不需要急著綁定他。波齊姆斯基具備組織、籃板、拉開空間以及得分能力。但他難以完全贏得科爾全然信任，在現今勞資協議下，如果球隊總薪資高於第2層硬上限，陣容建立將受到極大限制，甚至足以摧毀一支奪冠熱門。這正是勇士不能給波齊姆斯基巨額合約的原因，Spotrac薪資專家史密斯（Keith Smith）預測，波齊姆斯基將獲得一份4年6,400萬美元的續約合約。這大約是非稅收中產特例（Non-taxpayer MLE）的等級，也正是這位年輕後衛目前打出來的身價。他肯定會想要更多，但勇士必須在這一條底線上站穩腳步。尤其考量到勇士以前就經歷過類似的狀況，他們曾為普爾（Jordan Poole）開出一份4年1.28億美元超級大約，結果在合約生效前就不得不將他交易走，而庫明加續約風波一路拖到受限制自由球員市場，最終僅簽下一份2年4,680萬美元合約，並在賽季中期被交易。柯瑞目前已經38歲，且正進入他現行合約的最後一年，當波齊姆斯基拿到一份5年續約合約，意味著當現有球星退休時，他依然會佔據球隊好幾年的薪資空間，而勇士絕對不想在「後柯瑞時代」的開端，就被一份巨大的溢價合約卡死薪資上限。