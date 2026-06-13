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▲辛龍帶女兒去旅遊，意外成為陳美鳳演出中的嘉賓。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

藝人辛龍在老婆劉真過世後鮮少公開大型演出，2025年底他宣布復出，近日他帶著女兒搭乘麗星郵輪度假，沒想到竟意外成為陳美鳳海上演唱會的神祕嘉賓。原本不在官方卡司名單中的他，因與陳美鳳有共同好友牽線，上船後一起聚餐敘舊，期間更主動毛遂自薦，希望能夠上台獻唱，而陳美鳳也特地為他刪掉3首歌力挺，而辛龍一句「我現在也單身」的玩笑話，也似乎已經逐漸走出失去劉真的傷痛。據了解，辛龍對這次演出相當認真，不僅隨身攜帶耳機與演唱設備，甚至向陳美鳳表示自己已準備好10首歌曲，隨時都能上台開唱。這番話讓陳美鳳當場笑翻，直呼自己的整場演出也才十首歌，如果全交給辛龍唱，自己恐怕不好意思向主辦單位領酬勞，最後雙方協調後，決定安排他以特別嘉賓身分驚喜登場。正式演出時，辛龍除了展現招牌歌聲，也拿出過去深受觀眾喜愛的模仿功力，他接連模仿張學友、周華健及姜育恆等歌壇天王唱腔，引發全場歡笑與掌聲。最後更以經典歌曲〈愛情釀的酒〉壓軸演出，熟悉旋律瞬間勾起觀眾回憶，讓現場氣氛衝上最高點，獲得滿堂彩。為了讓辛龍能有更完整的表演空間，陳美鳳還特地調整原定節目內容，主動刪除自己原本安排的3首歌曲，把寶貴舞台時間讓給好友，她受訪時笑說，大家能在郵輪上看到額外演出都是賺到，也希望藉此讓觀眾感受到更多驚喜，由於2人過去曾一同出國慰問僑胞，培養出深厚情誼，因此這次合作也顯得格外有默契。值得注意的是，陳美鳳回憶2人初識時，辛龍還是單身狀態，沒想到多年後再次提起，辛龍立刻接話表示：「我現在也還是單身！」一句看似玩笑的回應，也讓不少人聯想到他歷經摯愛劉真病逝後的人生轉變，從這次自在開唱、與好友談笑互動來看，辛龍似乎已逐漸走出傷痛陰影，重新找回屬於自己的生活步調。