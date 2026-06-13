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▲福田悠亞在個人X小帳號中怒轟出國賣春的同行：「全都被抓走吧！」（圖／翻攝自福田悠亞X@@fucuda_yua）

21歲日本AV女優福田悠亞日前展開個人海外旅行，目的地選在風景優美的紐西蘭，她原本透過社群分享旅途心情，期待享受難得的放假時光，沒想到人才剛抵達當地機場，便遭到移民官攔下接受進一步檢查，原本期待中的旅行也因此瞬間變調，她也在社群上怒轟：「那些出國賣春的人全部都被抓走吧！」疑似因為近年有多起女優出國賣淫被抓，因而影響其他女優出國權益。根據福田悠亞事後透露，她在入境過程中被帶往單獨區域接受調查，前後歷時超過6個小時，期間除了被詳細詢問旅行目的與行程安排外，還接受毒品檢測，隨身行李也遭全面檢查，她表示現場甚至出現多名執法人員協助調查，讓她當下相當錯愕與不安。儘管配合所有程序，福田悠亞最終仍被紐西蘭當局拒絕入境。她透露自己之後被安排待在拘留空間內等待後續處理，最後直接搭機返回日本，整個過程讓她感到十分無奈，也坦言從未想過單純出國旅遊，竟會演變成如此戲劇性的結果。談到遭遣返原因，福田悠亞認為可能與近年部分日本成人產業從業人員赴海外從事非法性交易有關，她氣憤表示自己完全是以觀光目的入境，卻疑似因職業身分而遭到特別關注，甚至直言那些利用旅遊名義出國賣春的人，恐怕讓整個產業背負負面印象，也連帶影響其他無辜從業者，怒轟：「那些出國賣春的人全部都被抓走吧！」雖然這趟旅程以遺憾收場，但福田悠亞表示自己並不怨恨紐西蘭政府的入境審查制度，她坦言最難受的是未來可能因留下遣返紀錄，導致前往其他國家時面臨更嚴格的入境檢查。回憶起被拘留時的心情，福田悠亞透露自己曾忍不住落淚，但最後仍選擇樂觀看待，甚至離開時還向執法人員揮手道別：「雖然我真的超級冤枉、清清白白，不過嘛，這也是人生的一種體驗。」事實上，早在福田悠亞事件曝光前，日本成人影像圈其實才剛爆出另一樁震撼消息，一名來自福島縣、身高170公分、曾被片商封為「國寶級原石美少女」的人氣女優，因捲入台灣跨國性交易案件遭到驅逐出境，消息曝光後震驚大批影迷，據了解該名女優正是藤咲舞。隨後藤咲舞也在被報導後於個人社群X發文，坦承確實有來台賣淫；藤咲舞在聲明中提到，這是發生在約半年前的事情，目前她已深刻反省，並向支持者道歉，同時表示自己會先暫時停工。