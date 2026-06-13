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綠委林宜瑾為加速中正紀念堂關門，在今年總預算提案刪減中正紀念堂銅像大廳大門年度保養維護費13萬5000元，減少羞辱政治受難者家屬。對此，前總統蔣中正曾孫、台北市長蔣萬安說，中正紀念堂是台北市重要觀光景點，既然立法院有人提案，就可以討論。林宜瑾提案認為，三軍儀隊已撤出中正紀念堂堂體，已無任何藉口讓民眾如「晉見皇帝般」爬上階梯仰望獨裁者。且中正紀念堂是許多外國遊客參訪處所，如持續顯彰對獨裁者的緬懷，實為向國際丟臉，我國文化外交不該如此沉淪。林質疑，為每天幫獨裁者開關廟門受人膜拜，要求全民繳稅支持此些繁瑣工作，荒唐至極。在中正紀念堂落實轉型前，文化部應維持堂體大門關閉，以盡量減少對政治受難者家屬的傷害與羞辱，因而提案全數減列大門年度保養維護預算13萬5000元。蔣萬安今出席龍生區民活動中心啟用典禮，對此表示中正紀念堂是乘載許多市民的共同記憶，也是一個臺北市非常重要的觀光景點。既然立法院有人提案，我想就可以大家來討論。謝謝大家。