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▲炎亞綸（如圖）今日於台北統一時代百貨前廣場盛大舉辦《IKIGAI》專輯簽唱會。（圖／晴空鳥提供）

炎亞綸遭網紅「耀樂」控訴拍攝及持有未成年人私密影像等案件，雙方達成和解；未料日前耀樂卻突然發長文控訴炎亞綸「嗜血」屢次炒作外流案件、邀請他拍攝MV。對此，炎亞綸今（13）日舉辦簽唱會，提到此事表示會等到適當的時機公開兩人對話內容，至於邀約耀樂拍MV，則是當初對方律師的談判條件。耀樂日前發文控訴，與炎亞綸和解後對方三番兩次把外流案當作商業炒作的話題，邀他上脫口秀《炎上》、參與歌曲〈世界上會有對的分手〉MV拍攝，怒轟炎亞綸嗜血。對此，炎亞綸今受訪時正面回應，「到時候能讓大家看到對話內容時，會讓大家知道。」礙於現在必須服從法律判決，如同「啞巴吃黃連」無法說太多。炎亞綸有些無奈說：「即便到時候看到的狀況，跟現在感受不一樣，也不一定有人在乎，或是幫我說什麼。」認為社會上還是要留給當事人解釋的空間，現階段也不想再惹更多的麻煩，回應任何爭議都必須小心翼翼。另外，炎亞綸也承認有邀請耀樂上《炎上》、拍攝歌曲MV，但他解釋是對方律師曾開口「覺得或許這會成為好的談判條件」，希望他能提供耀樂工作機會。炎亞綸強調：「 該停止的時候我就停止了，他考慮過後覺得不適當、沒那麼舒服後，我也沒繼續要他答應這些事。」不過炎亞綸也理解對方為何憤怒，坦言最近有一群CP粉會去騷擾他，「這不是一般人能夠承受的，會去留言攻擊他，所以他的生氣跟不爽是很能被理解的。」並透露目前跟耀樂沒有任何聯絡。炎亞綸今日於台北統一時代百貨前廣場盛大舉辦《IKIGAI》專輯簽唱會，這也是他睽違5年再次於台北舉辦大型簽唱活動。看到許多粉絲到場支持，他開心表示：「謝謝你們來！因為很久沒有在台北辦簽唱會了，時隔大概五年了。」直呼能夠透過《IKIGAI》再度與歌迷面對面相見，是一件非常幸福的事情。