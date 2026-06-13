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NBA歷史上最著名的懸案終於落幕！前紐約尼克隊隊友林書豪（Jeremy Lin）與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近期在安東尼主持的 Podcast 節目《7PM in Brooklyn》中重聚，兩人針對14年前圍繞在兩人之間「林來瘋」（Linsanity）時期的嫉妒傳聞與心結進行了「誠實且直接」的對談，正式宣告這段長達超過十年的糾葛已成為過去式。在長達14年的歲月中，媒體與外界一直盛傳安東尼因不滿林書豪在2012年短暫崛起時搶走風采而感到嫉妒，甚至有說法指安東尼在該季結束後，間接影響了尼克隊不匹配火箭隊報價的決定。在節目中，林書豪坦言自己過去心中充滿了疑問，因此決定把握機會當面詢問安東尼：「那件事是真的嗎？當時發生了什麼？這裡又發生了什麼？」林書豪強調，這場對談非常直接且誠實，成功化解了多年來的誤解。他表示：「我退休後回首職業生涯，從不希望自己的故事變成『我與某人的對抗』。如果球迷到現在還覺得需要在我們之間選邊站，那我們就太失敗了。」針對外界長年指控他因嫉妒而排擠林書豪，安東尼展現了大將之風，並給出強力反駁。安東尼解釋，當時他正因腹股溝傷勢困擾，壓力巨大，一心只想著如何康復並帶領球隊爭冠，「我當時正處於不同的處境，我有太多壓力要處理，哪有時間嫉妒林書豪？我當時心裡想的只有：『太棒了，繼續保持！』」安東尼也解釋了他當年針對林書豪與火箭簽下合約時所說的「荒謬」（ridiculous）一詞。他澄清，他的意思並非看輕林書豪，而是認為尼克隊身為母隊，當時應該匹配報價將林書豪留下，而非因為奢侈稅考量就輕易放走他。節目中還揭露了一段有趣的歷史軼事。2012年「林來瘋」巔峰時期，已故巨星科比（Kobe Bryant）在賽前被記者問及林書豪時曾冷淡回應：「我不知道那傢伙是誰。」安東尼透露，其實是因為在賽前一晚，安東尼不斷在科比面前誇讚林書豪的表現，導致科比聽得不耐煩了。安東尼笑稱：「是我一直在他面前提起林書豪，所以他才會在媒體面前那樣說。」這場對談不僅為這段傳奇歷史畫下句點，也展現了兩位昔日隊友的成熟風範。隨著林書豪已告別職業球場並擔任球評，安東尼也早已轉型為體育分析師，兩人如今皆能以平和的心態面對過去。正如林書豪所言，這段往事中許多外界製造的「噪音」，往往比球員本人之間的實際互動更複雜，而這次破冰，不僅還原了真相，也讓這段輝煌的尼克時期有了完美的收尾。