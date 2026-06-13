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▲謝忻分享自己讀黃山料文學的心得。（圖／翻攝自謝忻Threads@xiexin1127）

暢銷作家黃山料近日被YouTuber多米多羅點評「內容偏水、刪節號過多、玉石混淆，石頭佔90％」，掀起許多網友討論，就連女星謝忻今（13）日也跟上熱潮，透露自己自費購買了黃山料的書《好好再見，不負遇見》，不過因為書中留白過多，讓她無奈寫下：「花300塊惹毛自己。」YouTuber「多米多羅」日前拍片公審黃山料的書，「黃山料的書根本史上最難看」，表示自己花錢購買了黃山料6本書，不過讀完後卻體感只看了兩本，他直言黃山料的書太過空泛，字數也遠遠少於其他正常小說，「每講兩句話就要空兩行，書是被湯婆婆摸過嗎；書到最後一大堆內頁都是白的；而且他的書到最後都有『空白時間』，點點點（刪節號）。」不僅如此黃山料的書中還將角色名字取為「妮哥（有歧視黑人意味之詞）」，因為該角色膚色黝黑，因此書中一直在妮哥妮哥的叫，讓他直言「這本書明明不是我寫的，但我卻獨得如坐針氈。」相關影片曝光後，掀起了網友巨大討論，大家也紛紛前往書局，只為看看是否內容真的像多米多羅說得一樣糟糕。這股熱潮，就連女星謝忻也跟上了，她今日在Threads分享，自己跟風購買了黃山料的暢銷書《好好再見，不負遇見》，並且花了一個半小時讀完了這本342頁的書，她先幫整本書做數據統計，指出342頁內容裡竟出現高達173次刪節號「……」，還有69次「妮哥（帶有歧視意味的角色名稱）」。謝忻接著提到書中偶然出現一次頂針法，並給予「加5分」的評語，「還有一些馬景濤style的形容詞加5分。」並在貼文中提出疑問：「⋯⋯為什麼就不能把話說出來呢？」接著謝忻開始吐槽書中的大量留白設計，甚至出現「一整頁只有一條線」的段落，讓她困惑表示：「總共有10面只有一條線，是沒有確診的意思嗎？」最後謝忻更自嘲寫下：「人生真的很少這麼用力看一本書，花300元惹毛自己。」並補充自己身為「準備出書的女子」，對這類排版與寫作方式感到十分困惑，貼文一出也笑翻許多網友，「怎麼有人這麼認真在點評啦超好笑」、「妳竟然細部檢討」、「這個批改給到ㄅ級分」、「國文老師改作文，但忘了打分數。」